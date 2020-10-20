Как побороть зависимость от телефона

Смартфоны и Интернет в десятки раз облегчили жизнь людей. Но вместе с тем спровоцировали у них зависимость, которая негативным образом сказывается на качестве жизни. Неслучайно так популярен стал диджитал-детокс - отдых без телефонов и любых других гаджетов.

При этом есть множество способов побороть зависимость самостоятельно. О некоторых из них - в материале "Рамблера".

Не держите телефон под рукой

Большинство людей засыпают и просыпаются рядом со смартфоном, а в течение дня не выпускают его из рук, даже отправляясь в уборную. Все это невольно заставляет нас отвлекаться на мессенджеры и другие приложения, даже когда это совсем необязательно. Именно поэтому старайтесь большую часть времени не держать телефон под рукой. Если вы проводите время дома, пусть он находится, к примеру, в другой комнате.

Помогайте себе остановиться

Наверняка вы не раз брали телефон на минуту, чтобы ответить на одно сообщение, а в итоге пропадали на целый час, проверяя обновления в соцсетях и отвечая на новые смс. Чтобы избежать подобного сценария и не тратить время зря, устанавливайте таймер на определенное время. После того, как прозвучит сигнал, вам нужно отложить телефон и продолжить работать.

Замените привычку