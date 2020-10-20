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Штрафники на Великой Отечественной: были ли они «пушечным мясом» 

Русская семерка 9 часов назад
Штрафники ВОВ: были ли они «пушечным мясом»
Фото: Русская семерка - Субботний
Первым тему штрафников в СССР поднял Владимир Высоцкий в 1964 году песней «Штрафные батальоны». В Советском Союзе тема не была под запретом, но находилась на периферии исторической науки, искусства и общественного внимания.
Перестройка обострила интерес, а сейчас есть мощное «движение», приписывающее штрафникам ключевую роль в Великой отечественной войне. При этом сторонники этой теории считают, что штрафников советское командование не только не жалело, но и специально устраивало им «кровавую баню». Попробуем разобраться.

Как возникли

Вопреки мифологии, штрафников не использовали с самого начала войны — их ещё просто не существовало в природе. Штрафные подразделения вводил приказ No 227 (он же — «Ни шагу назад»), 28 июля 1942 года. Однако в 42-й армии Ленинградского фронта ещё 25 июля организовали самую первую штрафную роту.
Устоявшееся название «штрафбат» не совсем верное. Были штрафные роты и штрафные батальоны. Роты заполнялись рядовыми и сержантами, осуждёнными трибуналом. В батальоны собирали офицеров — штрафников.
Командовали штрафниками офицеры РККА, так называемый «постоянный состав». Им полагалось повышенное денежное содержание и выслуга год за три. Рядовые штрафники получали 8,5 рубля в месяц. Штрафники официально именовались «переменным составом».
Смертность была отнюдь не стопроцентная. Да, штрафников использовали на самых трудных участках, в том числе для прорыва вражеской обороны. Но не стоит их путать со штурмовыми и ударными отрядами и группами, состоявшими из бойцов РККА и также использовавшихся для прорыва вражеской обороны. Не было у командования задачи израсходовать штрафников во чтобы то ни стало — это живая сила, и зачем её расходовать зря?

В штрафные части не отправляли навсегда или даже на длительный срок. Средний срок — три месяца.

По отбытии наказания солдат или офицер возвращался в регулярные части РККА, хотя офицер мог получить воинское звание ниже, чем до штрафбата, но это было не на регулярной основе. С «искупивших вину кровью», то есть раненых или убитых, снималась судимость. Женщины штрафниками не становились, они отбывали наказание в тылу.

Насколько серьёзной силой были

Если верить современным кинофильмам, чуть не половина РККА была в штрафниках или же именно эти части были самыми стойкими, боеспособными и сыграли ключевую роль в борьбе с гитлеровцами.
Реальность несколько иная. На всех фронтах за всю войну в советской армии было 65 отдельных штрафных батальонов (ошб) и 1048 отдельных штрафных рот (ошр). Подразделения расформировывались через короткое время. С 1942-го по 1945 год действовал только один отдельный штрафной батальон — 9-й отдельный штрафной.

Кроме пехотных штрафных подразделений были авиационные и танковые.

За всё время Великой отечественной войны через армию прошло 34,5 миллиона человек, на 22 июня 1941 года в РККА было 4,3 млн военнослужащих.
Численность стрелкового батальона — 778 человек, роты — 172 человека. Можете самостоятельно умножить эти данные на количество штрафбатов и рот и понять, могло ли такое небольшое количество людей сыграть решающее значение? Не были штрафники и суперсолдатами, часто их боевые качества были ниже, чем у строевых частей РККА и крайне далека от, например, сибирских стрелков или морской пехоты.
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