Когда разразилась Зимняя война СССР и Финляндии в 1939 г., реальной перспективой было включение Финляндии в состав Советского Союза или превращение маленькой скандинавской страны в марионеточную социалистическую республику.

В 1939 г. на захваченной советскими войсками территории уже было создано правительство финского марксиста Отто Куусинена со столицей в г. Териоки (нынешний Зеленогорск). Демократические правительства Европы заявляли протесты и оказывали помощь финнам. На их стороне сражалось более 11 тыс. добровольцев из разных стран. Хотя американцы в то время придерживались еще политики изоляционизма в международных отношених, в этот раз они не остались совсем уж нейтральными, а поддержали Финляндию.

В начале 1940 г. общественные деятели Роберт Блэк и Леонард Саттон выдвинули идею переселения на Аляску финнов, которые не пожелают в случае захвата их страны становиться коммунистами . Распространив этот план в средствах массовой информации, они сделали его довольно популярным. В обсуждении приняло участие множество граждан и политиков Аляски, выдвигались разные варианты эвакуации финнов.

Планировалось доставить финских переселенцев сначала в Норвегию, а затем на кораблях в США.

Поселение их на Аляске в районе г. Фэрбанкс (центральная часть полуострова) решало сразу несколько проблем.

Во-первых, финны могли бы жить в привычной им климатической зоне и заниматься сельским хозяйством и промыслами традиционными методами. Это помогло бы им успешно адаптироваться в США.

Во-вторых, таким путем ускорилось бы освоение американцами этого северного полуострова. На обширной территории Аляски до сих пор проживает лишь небольшая часть американцев (ок. 740 тыс.), тогда как южные штаты перенаселены (например, население Калифорнии составляет почти 40 млн. человек).

А тогда на Аляске проживало всего лишь около 70 тыс. человек, и развивать перспективную, богатую природными ресурсами область было практически некому. Имея рядом с этим регионом опасного соседа (Японию), создание сильной экономики и инфраструктуры на Аляске американцы считали делом чрезвычайно важным.

К тому же, финны были в США на хорошем счету – их (вполне заслуженно) считали трудолюбивым и законопослушным народом.

Да к тому же это европейский народ, а значит, разделяющий основные социальные и политические ценности США.

К счастью для финнов, всерьез рассматривать план Р. Блэка и Л. Саттона в 1940 году правительству США не пришлось. Хотя почти никогда уже не сомневался в скором разгроме Финляндии и ее оккупации. Война закончилась в марте 1940 г., и Финляндия, хотя и потеряла 11% своей территории и второй по величине город (Выборг), все же сумела на удивление всего мира отстоять свою независимость. Финнов с захваченной Советским Союзом территории (Карелии) расселили по остальным регионам страны.

И если бы СССР проиграл во Второй мировой войне, финны, ставшие союзниками Третьего Рейха, вернулись бы на свои земли.

Однако, Советский Союз побеждал, и в 1944 г., когда СССР снова угрожал Финляндии оккупацией, вопрос о переселении финнов на Аляску снова встал в США на повестку дня.

Финны всерьез опасались мести советских войск и уничтожения всего их хозяйства, и граждане в панике были готовы бежать куда угодно. В войсках все сложнее было поддерживать дисциплину, полки покидали свои позиции, так что перспектива эвакуации значительной части народа выглядела вполне реальной.

И теперь проектами эвакуации занимался уже Генеральный штаб вооруженных сил Соединенных Штатов. И теперь планировалось не переселение беженцев, а эвакуация всего финского населения (более трёх с половиной миллионов человек). Одним из проектных названий нового штата стало название «Финаляска». И снова этот план не оказался востребован, так как война СССР и Финляндии завершилась перемирием в 1944 г.

Потом Финляндия стала нейтральной страной и имела с СССР довольно неплохие отношения.

Оккупация этой страны уже не отвечала советским интересам, так как в Кремле сочли более важным поддержание хороших отношений со странами антигитлеровской коалиции.

Похороненный проект Финаляски лежал в архивах долгое время, пока финский историк Генри Ойнас-Кукконена не занялся этой историей и не выпустил книгу «Финаляска – мечта о финском штате», где и рассказал о тех событиях.