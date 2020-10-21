Ещё
Далее:
Читайте также:

Самое позорное поражение русской армии 

Русская семерка 2 часа назад
Самое позорное поражение русской армии
Фото: Русская семерка
В 30 км от Варшавы находилась русская Новогеоргиевская крепость, представлявшая собой огромный укрепрайон и основной узел обороны на западном рубеже Российской империи. Несмотря на 80-тысячный гарнизон, современное вооружение и наличие провианта Новогеоргиевск сдался меньшей по численности германской армии. Современники тех событий и исследователи считали капитуляцию наибольшим позором русской армии не только в Первой мировой войне, но и во всей ее истории.

Огромная крепость и гарнизон

В 1806 году Наполеон приказал построить рядом с Варшавой сеть крепостей. Укрепления были выстроены и на реке Висла, возле деревни Модлин. По приказу Николая I крепость назвали Новогеоргиевской, и ее занял русский гарнизон. К началу Первой мировой войны крепость насчитывала 33 железобетонных форта, оснащенных современной артиллерией. Из-за нехватки финансирования часть укреплений оказалась разрушена, однако склады укрепрайона были полностью заполнены оружием, боеприпасами, провиантом, фуражом. Гарнизон состоял из 86 тыс. солдат и более 2000 офицеров.
В июне 1915 года русская армия под давлением германских и австро-венгерских войск была вынуждена отступать из Польши, и 7 августа рядом с Новогеоргиевской появилась немецкая армия, состоявшая из 45 батальонов пехоты при почти 100 орудиях. По численности русский гарнизон превосходил немцев в полтора раза, а по артиллерии более чем в 10 раз.

«Презренный» генерал

Немецкие войска, среди которых преобладали батальоны ополчения, взяли крепость в осаду и начали обстрел укреплений. После нескольких дней боев противник занял четыре западных форта, а после бомбардировки тяжелой артиллерией и аэропланами продвинулся к внутренним укреплениям. 19 августа, на четвертый день боев комендант крепости, генерал Николай Бобырь, отправился на встречу с немецкими штабистами. В расположении вражеских войск он был взят в плен, а на следующий день приказал крепости прекратить сопротивление. Никто из офицеров и солдат не выступил против сдачи, и гарнизон покорно сложил оружие.
Историк Анатолий Уткин назвал эти события: «Самой крупной, неожиданной и позорной потерей», а исследователь Александр Смирнов назвал Новогеоргиевскую крепость: «памятником позора русской императорской армии». Ярче всех выразился военный историк Антон Керсановский: «Потерявший голову комендант — презренный генерал Бобырь — перебежал к неприятелю и, уже сидя в германском плену, приказал сдаться державшейся еще крепости. И утром 7 августа прусский ландвер погнал человеческое стадо в бесславный плен».

Трофеи победителей

В ходе осадных сражений русская армия потеряла несколько тысяч убитыми и ранеными. В плен к немцам попало 85 тыс. солдат и офицеров, среди которых было 23 генерала. Знамена подразделений удалось спасти благодаря крепостной авиационной группе, по небу вывезшей их в действующую армию. В руках противника оказался миллион снарядов 1204 артиллерийских орудий, которые немцы впоследствии использовали на Западном фронте.
Часть пушек оказалась у французов, и после войны они выставили их на всеобщее обозрение в Париже в доме инвалидов. После подписания Брестского мира генерал Бобырь был отпущен из плена и жил в Крыму. Когда полуостров заняли большевики, командующий бесславно сдавшегося гарнизона был расстрелян.
Русская семерка: последние новости
Штрафники на Великой Отечественной: были ли они «пушечным мясом» Штрафники на Великой Отечественной: были ли они «пушечным мясом» Чем «русские немцы» удивляют остальных жителей Германии Чем «русские немцы» удивляют остальных жителей Германии «Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году «Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году
Комментарии
Истории , Александр Смирнов , Анатолий Уткин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штрафники ВОВ: были ли они «пушечным мясом»
Штрафники ВОВ: были ли они «пушечным мясом»
Почему немцам так важно вернуть Кенигсберг
Почему немцам так важно вернуть Кенигсберг
«Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году
«Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Пес ринулся с ножом на жадную хозяйку
00:19
Пес ринулся с ножом на жадную хозяйку
Безумный мир
Медведь-шатун запугал Магадан
02:12
Медведь-шатун запугал Магадан
Безумный мир
Почему к вещам Кюри нельзя прикасаться 1500 лет
02:48
Почему к вещам Кюри нельзя прикасаться 1500 лет
Люди Истории
Как Петр I пытался победить коррупцию в России
12:24
Как Петр I пытался победить коррупцию в России
Люди Истории
Трагическая судьба «Каспийского монстра»
01:21
Трагическая судьба «Каспийского монстра»
Вещи Истории
Пассажир вручную запустил винт самолета в воздухе
00:36
Пассажир вручную запустил винт самолета в воздухе
Люди
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
00:26
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение