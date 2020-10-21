Самое позорное поражение русской армии 

В 30 км от Варшавы находилась русская Новогеоргиевская крепость, представлявшая собой огромный укрепрайон и основной узел обороны на западном рубеже Российской империи. Несмотря на 80-тысячный гарнизон, современное вооружение и наличие провианта Новогеоргиевск сдался меньшей по численности германской армии. Современники тех событий и исследователи считали капитуляцию наибольшим позором русской армии не только в Первой мировой войне, но и во всей ее истории.

Огромная крепость и гарнизон

В 1806 году Наполеон приказал построить рядом с Варшавой сеть крепостей. Укрепления были выстроены и на реке Висла, возле деревни Модлин. По приказу Николая I крепость назвали Новогеоргиевской, и ее занял русский гарнизон. К началу Первой мировой войны крепость насчитывала 33 железобетонных форта, оснащенных современной артиллерией. Из-за нехватки финансирования часть укреплений оказалась разрушена, однако склады укрепрайона были полностью заполнены оружием, боеприпасами, провиантом, фуражом. Гарнизон состоял из 86 тыс. солдат и более 2000 офицеров.

В июне 1915 года русская армия под давлением германских и австро-венгерских войск была вынуждена отступать из Польши, и 7 августа рядом с Новогеоргиевской появилась немецкая армия, состоявшая из 45 батальонов пехоты при почти 100 орудиях. По численности русский гарнизон превосходил немцев в полтора раза, а по артиллерии более чем в 10 раз.

«Презренный» генерал

Немецкие войска, среди которых преобладали батальоны ополчения, взяли крепость в осаду и начали обстрел укреплений. После нескольких дней боев противник занял четыре западных форта, а после бомбардировки тяжелой артиллерией и аэропланами продвинулся к внутренним укреплениям. 19 августа, на четвертый день боев комендант крепости, генерал Николай Бобырь, отправился на встречу с немецкими штабистами. В расположении вражеских войск он был взят в плен, а на следующий день приказал крепости прекратить сопротивление. Никто из офицеров и солдат не выступил против сдачи, и гарнизон покорно сложил оружие.

Историк Анатолий Уткин назвал эти события: «Самой крупной, неожиданной и позорной потерей», а исследователь Александр Смирнов назвал Новогеоргиевскую крепость: «памятником позора русской императорской армии». Ярче всех выразился военный историк Антон Керсановский: «Потерявший голову комендант — презренный генерал Бобырь — перебежал к неприятелю и, уже сидя в германском плену, приказал сдаться державшейся еще крепости. И утром 7 августа прусский ландвер погнал человеческое стадо в бесславный плен».

Трофеи победителей

В ходе осадных сражений русская армия потеряла несколько тысяч убитыми и ранеными. В плен к немцам попало 85 тыс. солдат и офицеров, среди которых было 23 генерала. Знамена подразделений удалось спасти благодаря крепостной авиационной группе, по небу вывезшей их в действующую армию. В руках противника оказался миллион снарядов 1204 артиллерийских орудий, которые немцы впоследствии использовали на Западном фронте.

Часть пушек оказалась у французов, и после войны они выставили их на всеобщее обозрение в Париже в доме инвалидов. После подписания Брестского мира генерал Бобырь был отпущен из плена и жил в Крыму. Когда полуостров заняли большевики, командующий бесславно сдавшегося гарнизона был расстрелян.