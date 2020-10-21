Что стало с самыми опасными бандитами России 

В "лихие 90-е" в России было организовано много преступных группировок, но были среди них и самые опасные, которые контролировали значительную часть бизнесов. "Рамблер" узнал, что стало с бандитами из группы "Ореховские".
Группировка действовала в период с 80-х годов и до конца 90-х в Москве. Позднее, банда расширила свое влияние и начала контролировать некоторые предприятия в Екатеринбурге.
Главарь
История группировки началась с тракториста из Новгорода Сергея Тимофеева. В молодости он отвергал все, что связано с преступностью, но после службы в армии изменил своим принципам. Из-за того, что он был поклонником фильмов с Сильвестром Сталлоне, ему дали прозвище Сильвестр.
Именно он стал прототипом Саши Белого в "Бригаде", Рокки в "Ледниковом периоде" и Сильвера в "Бандах".
Влияние и преступления
Сначала группировка начала контролировать незаконные бизнесы. Они помогали нелегалам найти работу и были под их покровительством за то, что те отдавали им проценты. После того, как они занялись рэкетом, банда контролировала рынки Москвы, автопарки с такси и район аэропорта "Домодедово".
Считается, что "Ореховские" причастны к покушению на олигарха Бориса Березовского, произошедшему в июне 1994 года.
Распад банды и тюремные заключения
История этой ОПГ закончилась так же, как и началась — с главаря. В 1994 году Сильвестр погиб. Считается, что это мог сделать бывший подчиненный, который терял влияние и сам мог оказаться под угрозой. Однако есть и другая версия, согласно которой Тимофеев подстроил свою гибель и улетел к жене в Израиль.
Один из лидеров банды провел 12 лет в бегах. Его задержали только в 2014 году в Испании и приговорили к пожизненному заключению.
Другие члены банды тоже пошли под суд за организацию ОПГ и различные преступления банды. Тем, кто занимался мелкими делами, удалось сбежать и скрыться от правоохранительных органов.