Что стало с самыми опасными бандитами России 

В "лихие 90-е" в России было организовано много преступных группировок, но были среди них и самые опасные, которые контролировали значительную часть бизнесов. "Рамблер" узнал, что стало с бандитами из группы "Ореховские".

Группировка действовала в период с 80-х годов и до конца 90-х в Москве. Позднее, банда расширила свое влияние и начала контролировать некоторые предприятия в Екатеринбурге.

Главарь

История группировки началась с тракториста из Новгорода Сергея Тимофеева . В молодости он отвергал все, что связано с преступностью, но после службы в армии изменил своим принципам. Из-за того, что он был поклонником фильмов с Сильвестром Сталлоне , ему дали прозвище Сильвестр.

Именно он стал прототипом Саши Белого в "Бригаде", Рокки в "Ледниковом периоде" и Сильвера в "Бандах".

Влияние и преступления

Сначала группировка начала контролировать незаконные бизнесы. Они помогали нелегалам найти работу и были под их покровительством за то, что те отдавали им проценты. После того, как они занялись рэкетом, банда контролировала рынки Москвы, автопарки с такси и район аэропорта "Домодедово"

Считается, что "Ореховские" причастны к покушению на олигарха Бориса Березовского , произошедшему в июне 1994 года.

Распад банды и тюремные заключения

История этой ОПГ закончилась так же, как и началась — с главаря. В 1994 году Сильвестр погиб. Считается, что это мог сделать бывший подчиненный, который терял влияние и сам мог оказаться под угрозой. Однако есть и другая версия, согласно которой Тимофеев подстроил свою гибель и улетел к жене в Израиль.

Один из лидеров банды провел 12 лет в бегах. Его задержали только в 2014 году в Испании и приговорили к пожизненному заключению.