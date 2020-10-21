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Как сделать так, чтобы мошенники занесли вас в «черный список» 

Елизавета Назарова 49 минут назад
Как заставить мошенников внести вас в «черный список»
Фото: depositphotos.com
Телефонные мошенники уже давно стали просто надоедливыми звонками, на которые многие не обращают внимания. Однако несмотря на то, что злоумышленники уже не получают вашу прибыль и персональные данные, они продолжают надоедать звонками. "Рамблер" узнал, как сделать так, чтобы они добавили вакс в свой "черный список" и больше никогда не звонили.
В кризисное время количество телефонных мошенников стремительно растет, появляются новые способы незаконного получения денег. Мошенники выкупают базы из сферы услуг, а потом звонить своим жертвам.

Ссылайтесь на закон

Уточните, откуда у человека ваш телефонный номер. Попросите его представиться и назвать должность. Если вам звонят с рекламой, можно спросить, есть ли у человека письменное разрешение от вас на то, что он может звонить и предлагать рекламу. В случае, если его нет, сошлитесь на закон "О защите персональных данных" и пригрозите полицией. Так вы сможете избавиться от рекламных звонков. Компания вычеркнет вас из базы, а, если она пойдет дальше, то вас там уже не будет.

Поставить звонок на удержание

Если вы не платите за входящие звонки с других номеров, то можно поиздеваться над мошенником, который запрашивает у вас какие-либо документы. Если вы сразу распознали преступника, сделайте вид, что вы действительно беспокоитесь о своих данных и попросите его "повисеть", пока вы ищете важные документы. Дальше продолжайте заниматься своими делами. Мошенник может сбросить и позвонить снова, тогда ответьте, что вы все еще ищете необходимые документы. Рано или поздно человек на другом конце провода поймет, что вы говорите ему неправду и разозлится.

Звонок за счет собеседника

Такой способ подойдет для тех, кто звонит вам с ненужной рекламой или сбрасывает трубки для того, чтобы вы перезвонили. Дело в том, что люди, которые звонят с подобными предложениями, обязаны отвечать на все входящие звонки. Из-за того, что звонок за счет собеседника, вы можете тоже потянуть время. Так, у компании спишутся деньги за звонок, и они больше не будут донимать вас рекламой.
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