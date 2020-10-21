Возмутительный скандал, потрясший Лондон 

В Британии 19 столетия совершеннолетними признавались девочки, достигшие 13-летнего возраста. Это было совсем неудивительно, ведь в викторианскую эпоху дети могли работать на заводах наравне со взрослыми, получая за это гроши, а еще без проблем отправлялись на каторгу в колонии, если преступали законы королевства.

В 1880-х Британская империя стояла на пороге принятия новых законов, запрещающих трудовую и тем более сексуальную эксплуатацию граждан, не достигших 16 лет. Журналист Уильям Томас Стед (William Thomas Stead) был одним из тех, кто способствовал позитивным изменениям, но очень необычным для того времени способом.

Лондонский журналист Уильям Стед считается пионером журналистских расследований. Он первый решил полностью погружаться в темы, которые освещает и это принесло ему известность, уважение и… много неприятностей. В 1885 году, когда в Великобритании активно обсуждали тему повышения возраста совершеннолетия, Стед опубликовал в популярном журнале «Pall Mall» большую статью «Жертвоприношение девы в современном Вавилоне» (The Maiden Tribute of Modern Babylon).

Это было профессионально выполненное журналистское расследование, в котором автор показывал, как легко в самой передовой и просвещенной стране планеты купить девственность 13-летней девочки. Стед договорился о покупке ребенка для сексуальных утех всего за 5 фунтов, причем в эту сумму входило освидетельствование медика на предмет подтверждения девственности.

Девочку по имени Элиза Армстронг доставили в кабинет доктора, который подтвердил ее целомудрие. После этого ребенка усыпили хлороформом и доставили в один из лондонских притонов, где в отдельной комнате ее ожидал Стед. Журналист находился рядом до момента, когда Элиза проснулась. Увидев возле себя незнакомого мужчину, девочка закричала и это убедило находящихся поблизости людей в том, что мужчина вступил в половую связь с ребенком.

Сразу же после этого представления Стед передал Элизу приемной семье, которая увезла ее во Францию, к новой, счастливой жизни. На этом злоключения юной англичанки закончились, а вот для Стеда это было только начало. Журналист взялся за свою статью, которой было суждено войти в историю.

В своей работе Стед не только от третьего лица описал отвратительные подробности фиктивной сделки, но и акцентировал внимание общественности на некоторых важных деталях. Он настаивал на том, что в 12−13 лет дети не могут адекватно оценивать ситуацию и не всегда понимают, что родители их предали и продали чужому человеку, к тому же извращенцу.

После того как ребенком воспользовался педофил, ему не остается ничего иного, а только провести остаток своей жизни в борделе или отправиться на улицы, чтобы бродяжничать и воровать. В статье Элиза Армстронг фигурировала под именем Лили, а о том, что в роли покупателя ребенка выступал сам автор, Стед умолчал.

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Обитатели городских трущоб в 19 веке

Статья в «Pall Mall» произвела в английском обществе эффект разорвавшейся бомбы. Благополучное викторианское общество, с его чопорностью и пуританскими взглядами на сексуальные отношения, было далеко от понимания происходящего в грязных трущобах Лондона, Ливерпуля и других мегаполисов. Уильям Стед приоткрыл занавес и заставил средний класс и представителей высшего общества заглянуть в клоаки, о которых всем было приятнее и выгоднее молчать.

Выход материала «Жертвоприношение девы в современном Вавилоне», совпавший с обсуждением в Парламенте законов об изменении возраста совершеннолетия, вызвал массовые выступления граждан по всей стране. Митингующие британцы требовали прекратить демагогию и немедленно защитить детей, приняв важные изменения законодательства.

В этом же 1885 году под давлением общественности возраст совершеннолетия был поднят с 13 до 16 лет, а сексуальная эксплуатация детей оказалась вне закона. Стед стал самым известным журналистом страны, но его триумф длился недолго. Его коллеги, страстно жаждавшие славы, начали активно искать родителей девочки, показанной в статье как Лили, и вскоре смогли выйти на ее родную мать.

Женщина, менее года назад продавшая свою дочь незнакомому мужчине, неожиданно заявила, что в сделке со Стедом речь не шла о сексе, а ребенок должен был просто выполнять роль прислуги. Кроме этого, выяснилось, что помощники Стеда, игравшие роль посредников при покупке Элизы, не заручились согласием ее отца, жившего отдельно от семьи.

Британское правосудие, равнодушное к детской проституции и торговле людьми, вцепилось мертвой хваткой в Уильяма Стеда, предъявив ему обвинение в похищении ребенка у родителей. Многочисленные ошибки, совершенные журналистом и его подручными, не позволили им оправдать себя перед судом. Доказать, что мисс Армстронг продала дочь для утех педофилу, им не удалось и все участники этого громкого дела попали за решетку.

К счастью, приговоры по таким делам в Англии были довольно мягкими и Стед получил 3 месяца тюрьмы, а его помощники по 6 месяцев. Как мы видим, будь на месте журналистов настоящие извращенцы, особо бояться им было бы нечего. Стед полностью отбыл свой непродолжительный срок и позднее с иронией писал, что время, проведенное в тюрьме, можно сравнить с продолжительным отпуском.

Позднее сэр Уильям Томас Стед не раз шокировал британское общество своими злободневными материалами и его имя не сходило с передовиц самых крупных изданий. Журналиста даже номинировали на Нобелевскую премию мира, как человека, внесшего огромный вклад в защиту прав детей. Стед боролся за мир во всем мире, доказывая абсурдность войн, и даже посетил Россию во время первой революции 1905 года, чтобы примирить русское общество с российским же правительством.