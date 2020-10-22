Казалось бы, что могут приносить занятия спортом, кроме пользы? Однако, в Советском Союзе, где всегда ратовали за здоровье и возводили в культ лозунги типа “В здоровом теле — здоровый дух”, некоторые виды спорта считались чуть ли не идеологическими противниками. А за занятия некоторыми спортивными дисциплинами можно было запросто попасть в тюрьму. Как и за что наказывали спортсменов в СССР — в материале “Рамблера”.

Бодибилдинг

В СССР этот вид спорта носил название “атлетическая гимнастика”. Поначалу никто не препятствовал развитию этой дисциплины, но и поддерживать ее власти не спешили. Бодибилдинг считали веянием западной культуры и не одобряли. Тем не менее, вид спорта существовал, советские спортсмены тренировались, правда, по старым методикам. а о новых веяниях в этой области узнавали из подпольных спортивных журналов, которые тайно привозили в Союз.

Тем не менее, в СССР прошло два чемпионата среди культуристов: в 1971 и 1972 годах. Несмотря на то, что соревнования были неофициальными, на чемпионате собрались спортсмены со всей страны. В 1973 году бодибилдинг официально был запрещен в СССР. Бодибилдеры превратились в “нелегалов”, некоторые из которых, продолжая заниматься этим видом спорта были осуждены.

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