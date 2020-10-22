Песни «Союзмультфильма» в исполнении звезд

Недавно ещё казавшийся экзотическим формат онлайн-концертов оказался очень востребованным. Помимо очевидного удобства для зрителей, которые могут посетить концерт, не выходя из дома, онлайн-концерт доступен всем желающим в любом уголке планеты, независимо от географических границ.

«Песни из наших знаменитых мультфильмов написаны великими авторами и, безусловно, узнаваемы поколениями граждан нашей страны, а исполнение композиций популярными артистами, уверена, позволит им обрести ещё и новых поклонников, — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, — В то же время, я думаю, современное прочтение — замечательный повод вспомнить наши классические мультфильмы, заново открыв для себя любимых героев, и мы очень рады, что «Русское радио» поддержало нас в этом необычном проекте».

Артисты, участвующие в концерте, активно готовятся к выступлению.

Николай Басков рассказал, почему споёт песню «Чунга-Чанга» из мультфильма «Катерок»:

«Я, как и все, наверное, очень люблю наши мультфильмы. В детстве моими героями были Лев Бонифаций, Карлсон и Заяц из «Ну, погоди!». Поэтому я с радостью выступлю на концерте «Союзмультфильма» и спою о прекрасном острове Чунга-Чанга, на котором жить так легко и просто. Эта песня — настоящий гимн хорошего настроения и беззаботного веселья, которое я и хочу подарить зрителям».

Диана Арбенина, которая выступит вместе с дочерью Мартой, поделилась эмоциями и пояснила свой выбор песни на предстоящем концерте:

«Я предложила спеть песню Чебурашки, чтобы подчеркнуть преемственность поколений: именно с этой песни, по сути, я начинала свой творческий путь, когда меня, трёхлетнюю, поставили на табуретку, и я спела про Чебурашку для публики. И мне было крайне важно, чтобы моя дочь сделала то же самое спустя много лет. Что касается композиции, мне всегда нравилась её трогательность и мелодизм. Это безусловный хит советской мультипликации».

А Дима Билан, наконец, раскрыл интригу о том, что на самом деле у него общего с крокодилом Геной из мультфильма «Чебурашка»:

«В моём детстве я и представить себе не мог, что спустя много лет буду стоять у микрофона, исполнять одну из самых культовых песен в нашей мультипликации и вживаться в образ обаятельного крокодила Гены. Работать с таким материалом — настоящий подарок. «День Рождения» — одна из тех нетленных композиций, что с годами обретают новое звучание, и мне было очень интересно исполнять эту песню с собственным, личным акцентом».

Информационные партнёры проекта — «Русское радио», «СберЗвук», «Рамблер» и Cosmopolitan.