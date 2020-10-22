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Сказки и песни «Союзмультфильма» прозвучат в исполнении популярных артистов 

Партнерский материал 1 час назад
Песни «Союзмультфильма» в исполнении звезд
Фото: Пресс-служба
30 октября при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации состоится онлайн-концерт «Сказки и песни Союзмультфильма». В аккаунтах ВКонтакте и Facebook «Союзмультфильма» и «Русского Радио» популярные российские артисты, среди которых Николай Басков, Дима Билан, Диана Арбенина, Юлианна Караулова и многие другие исполнят свои версии песен из всеми любимых мультфильмов «Чебурашка», «Золушка», «Умка» и других. Полный line up будет раскрыт ближе к дате концерта. Организаторы обещают зрителям разного возраста как самым маленьким, так и взрослым массу удовольствия и положительных эмоций.
Недавно ещё казавшийся экзотическим формат онлайн-концертов оказался очень востребованным. Помимо очевидного удобства для зрителей, которые могут посетить концерт, не выходя из дома, онлайн-концерт доступен всем желающим в любом уголке планеты, независимо от географических границ.

«Песни из наших знаменитых мультфильмов написаны великими авторами и, безусловно, узнаваемы поколениями граждан нашей страны, а исполнение композиций популярными артистами, уверена, позволит им обрести ещё и новых поклонников, — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, — В то же время, я думаю, современное прочтение — замечательный повод вспомнить наши классические мультфильмы, заново открыв для себя любимых героев, и мы очень рады, что «Русское радио» поддержало нас в этом необычном проекте».

Артисты, участвующие в концерте, активно готовятся к выступлению.
Николай Басков рассказал, почему споёт песню «Чунга-Чанга» из мультфильма «Катерок»:

«Я, как и все, наверное, очень люблю наши мультфильмы. В детстве моими героями были Лев Бонифаций, Карлсон и Заяц из «Ну, погоди!». Поэтому я с радостью выступлю на концерте «Союзмультфильма» и спою о прекрасном острове Чунга-Чанга, на котором жить так легко и просто. Эта песня — настоящий гимн хорошего настроения и беззаботного веселья, которое я и хочу подарить зрителям».

Диана Арбенина, которая выступит вместе с дочерью Мартой, поделилась эмоциями и пояснила свой выбор песни на предстоящем концерте:

«Я предложила спеть песню Чебурашки, чтобы подчеркнуть преемственность поколений: именно с этой песни, по сути, я начинала свой творческий путь, когда меня, трёхлетнюю, поставили на табуретку, и я спела про Чебурашку для публики. И мне было крайне важно, чтобы моя дочь сделала то же самое спустя много лет. Что касается композиции, мне всегда нравилась её трогательность и мелодизм. Это безусловный хит советской мультипликации».

А Дима Билан, наконец, раскрыл интригу о том, что на самом деле у него общего с крокодилом Геной из мультфильма «Чебурашка»:

«В моём детстве я и представить себе не мог, что спустя много лет буду стоять у микрофона, исполнять одну из самых культовых песен в нашей мультипликации и вживаться в образ обаятельного крокодила Гены. Работать с таким материалом — настоящий подарок. «День Рождения» — одна из тех нетленных композиций, что с годами обретают новое звучание, и мне было очень интересно исполнять эту песню с собственным, личным акцентом».

Информационные партнёры проекта — «Русское радио», «СберЗвук», «Рамблер» и Cosmopolitan.
Видео дня. Открытия, которые ученые до сих пор не объяснили
Истории , Николай Басков , Дима Билан , Диана Арбенина , Юлианна Караулова , Минкультуры , Русское Радио , Cosmopolitan
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