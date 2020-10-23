Пропадают ли от свиста деньги 

Каждому из нас хотя бы раз в детстве запрещали свистеть. Считается, что свист отпугивает деньги. Но откуда к нам пришла эта примета? И стоит ли действительно ей верить? Разбирался "Рамблер".

Данное суеверие пришло в жизнь простых людей благодаря морякам. Когда в плавании наступал штиль и какое-то время стояла абсолютно безветренная погода, все члены экипажа начинали дружно свистеть, как бы призывая ветер наполнить паруса. Этот прием нередко можно встретить в мультфильмах.

Привычка моряков отложилась в памяти народа, после чего люди запрещали свистеть в домах, чтобы внезапно налетевший ветер не смыл все деньги в семье.

Кроме того, у приметы существует и другое, языческое объяснение. Наши далекие предки считали, что при помощи свиста переговаривается нечистая сила в доме. Люди были убеждены, что, насвистывая, человек вступает в контакт с нечистью и тем самым притягивает ее к себе. После того, как человек посвистел, нечисть откликалась на его призыв и начинала "ходить" вокруг свистуна, а еще привносить неприятности в его жизнь, в числе которых пропажа денег.

В наши времена верить данной примете не хочется хотя бы потому, что у большинства людей сбережения хранятся в банке. А значит, свист дома едва ли чему-то угрожает.