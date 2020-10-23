За что мы не любим високосный год 

2020 год лишь укрепил веру людей в то, что от високосных лет не стоит ждать ничего хорошего. 2020-й ознаменовался пандемией, экономическим кризисом и массовыми протестами по всему миру. В 2016-м, 2012-м и ранее все было иначе, однако и тогда люди были недовольны високосными годами.

Откуда пошло поверье, что 29 февраля сулит несчастья на протяжении всего года? Выяснял "Рамблер".

Исстари считалось, что високосный год притягивает к себе войны, болезни и неурожай. В древности люди были уверены, что в это время умирает скот, засыхают деревья, люди чаще болеют, а семьи распадаются.

В народе високосный год называют годом Касьяна. Как гласит легенда, Касьян славился скупостью и злопамятностью: на пути в рай он отказался помочь землепашцу вытащить телегу, завязшую в грязи. Это сделал шедший рядом Николай Угодник. И тогда Господь сказал:

«Благое дело ты сделал, Николай. Будут люди поминать тебя два раза в году — в мае и декабре. А тебя, Касьян, за то, что ты не помог, будут поминать только раз в четыре года».

С тех пор наступающий каждые четыре года високосный год Касьяна считается несчастливым.

Другая легенда гласит, что Касьян был светлым ангелом. Но лишь до тех пор, пока не предал Бога, раскрыв дьяволу его намерение изгнать с небес всю сатанинскую силу. Касьян раскаялся и получил мягкую кару: теперь приставленный к нему ангел бьет отступника по лбу три года подряд, а на четвертый дает ему отдохнуть.

Вот почему издревле и по сей день от Касьянова года не ждут ничего хорошего и считают, что именно в этот период происходят самые неприятные для человечества события.