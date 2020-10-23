Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶

Бомбардировка Дрездена: в чём СССР обвинял союзников 

Русская семерка 6 часов назад
Бомбардировка Дрездена: в чём СССР обвинял союзников
Фото: Русская семерка
13-го февраля 1945 года восемьсот английских тяжелых бомбардировщиков сбросили на Дрезден две с половиной тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб. Чуть позже они добавили к этому ещё почти две тысячи тонн. Следующие два дня город бомбили триста американских «Летающих крепостей».
Погибло около 25 тысяч человек. Хотя называют и 200 тыс., и даже 500 тыс. человек, но эти данные явно преувеличены. Точные цифры узнать невозможно, просто потому, что нельзя определить общую численность населения — в городе находились сотни тысяч беженцев из разных регионов Германии.
Бомбардировка Дрездена — событие, до сих пор обсуждаемое и до сих пор нет единого мнения. Одни склонны считать это военным преступлением, другие пытаются объяснить все произошедшее военной необходимостью.
Отдельной темой стоит вопрос о том, насколько эти бомбардировки были согласованы с руководством СССР? В советское время, в годы «холодной войны», бомбардировки Дрездена в Советском Союзе подавались исключительно как военное преступление против мирного населения. Указывалось, что целью бомбардировок было запугивание советского руководства, демонстрация мощи союзной авиации. Кроме того, поскольку Дрезден должен был войти в советскую зону оккупации, утверждалось, что американцы намеренно разрушали город, чтобы он не достался Красной Армии. И, разумеется, никто даже не мог подумать написать или сказать о том, что подобные акции могли быть согласованы англо-американцами с советской стороной.
Сегодня у нас уже есть достаточно информации, чтобы представить более или менее объективную картину.
Советское руководство было очень заинтересовано в нанесении ударов по тыловым зонам германской армии, вплоть до территории в глубине самой Германии. Надо было помешать переброске войск, а для этого требовалось разрушение транспортной инфраструктуры. Было также необходимо уничтожить военные заводы. Сделать всё это Красная Армия самостоятельно не могла, по причине отсутствия стратегической бомбардировочной авиации, способной решать такие задачи. У союзников были сотни тяжелых бомбардировщиков, опыт их массированного применения и задачи были, собственно те же.
Поэтому, когда в первый же день Ялтинской конференции советской стороной, в лице заместителя начальника Генерального штаба, генерала армии А. И. Антонова, был поднят вопрос о возможном нанесении англо-американской авиацией ударов по объектам в Германии, то оказалось, что это совпадает с планами союзников. Ещё в январе командование английской бомбардировочной авиации рассматривало возможность нанесения ударов по району Берлин, Дрезден, Лейпциг, с целью уничтожение крупнейших транспортных узлов и военных заводов. Так что намерения советской стороны и англо-американцев полностью совпали.
Насколько советская сторона была информирована относительно выбора объектов, сказать сложно. Как пишет историк, Фредерик Тейлор, англичане отправляли советскому командованию список объектов, которые предлагалось бомбить. В списке были транспортные узлы и предприятия Дрездена.
Но здесь есть два момента. Во-первых, союзники между собой не согласовывали конкретные действия настолько, чтобы обсуждать где, что и как бомбить. Во-вторых, у советской стороны, не было опыта массированного применения бомбардировочной авиации, и согласование шло лишь в самых общих чертах.

Выбор целей был небогат, и так или иначе сводился к треугольнику Берлин-Дрезден-Лейпциг.

Понимали ли стороны, что это приведет к огромным жертвам среди мирного населения? На это вопрос можно ответить однозначно. Бомбардировка любых заводов приведет к гибели работающих на них людей. Так же как и бомбардировка транспортных узлов приведет к гибели большого числа мирных жителей.
Уровень авиационной техники того времени не позволял бомбить прицельно, не было никаких «умных бомб». Единственным способом уничтожить крупный промышленный объект была ковровая бомбардировка, когда десятки и сотни тяжелых самолетов сбрасывают десятки бомб на одну территорию. Сколько объектов в районе цели будет разрушено предсказать невозможно. В первый день бомбардировки над Дрезденом была низкая облачность и в такую погоду говорить про точность вообще сложно. А на второй день часть американских бомбардировщиков так сильно промахнулась, что бомбила Прагу.
Когда говорят о разрушениях Дрездена, то приводят данные о тысячах зданий, среди которых магазины, кинотеатры, больницы, школы и даже зоопарк. Но при этом не акцентируют внимание на том, что было разрушено две сотни заводов: танковых, авиационных, по производству синтетического горючего. И если в городе было уничтожена почти половина жилых зданий, то военные объекты в той или иной степени разбомбили все. На несколько дней была полностью парализована вся транспортная система в этом районе. То есть, бомбили все-таки цели военные, а остальное — просто было рядом.
В 45-м году командование войск антигитлеровской коалиции решало главный вопрос: как поскорее разгромить врага. Все, что вело к победе, должно было делаться. Согласованная всеми союзниками и проведенная операция для того времени была вполне естественной.
Русская семерка: последние новости
Падение Новогеоргиевской крепости: самое позорное поражение русской армии Падение Новогеоргиевской крепости: самое позорное поражение русской армии «Сталинские шарашки»: какое советское оружие было создано в тюрьме «Сталинские шарашки»: какое советское оружие было создано в тюрьме «Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году «Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году
Комментарии
Истории , Анатолий Антонов , Фредерик Тейлор , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самое позорное поражение русской армии
Самое позорное поражение русской армии
Почему немцам так важно вернуть Кенигсберг
Почему немцам так важно вернуть Кенигсберг
«Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году
«Бунт вайнахов»: что случилось в Грозном в 1973 году
Новости партнеров
Видео
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Факты о кошках, которые не знают даже хозяева
08:03
Факты о кошках, которые не знают даже хозяева
Безумный мир
Экстремал ринулся в реку с 35-метровой высоты
00:45
Экстремал ринулся в реку с 35-метровой высоты
Люди
Нервный примат закидал песком посетителей зоосада
00:12
Нервный примат закидал песком посетителей зоосада
Безумный мир
Священник рассмеялся на службе из-за девочки
00:12
Священник рассмеялся на службе из-за девочки
Люди
Почему Япония покупала у СССР битое стекло
03:00
Почему Япония покупала у СССР битое стекло
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение