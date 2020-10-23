Бомбардировка Дрездена: в чём СССР обвинял союзников 

13-го февраля 1945 года восемьсот английских тяжелых бомбардировщиков сбросили на Дрезден две с половиной тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб. Чуть позже они добавили к этому ещё почти две тысячи тонн. Следующие два дня город бомбили триста американских «Летающих крепостей».

Погибло около 25 тысяч человек. Хотя называют и 200 тыс., и даже 500 тыс. человек, но эти данные явно преувеличены. Точные цифры узнать невозможно, просто потому, что нельзя определить общую численность населения — в городе находились сотни тысяч беженцев из разных регионов Германии.

Бомбардировка Дрездена — событие, до сих пор обсуждаемое и до сих пор нет единого мнения. Одни склонны считать это военным преступлением, другие пытаются объяснить все произошедшее военной необходимостью.

Отдельной темой стоит вопрос о том, насколько эти бомбардировки были согласованы с руководством СССР? В советское время, в годы «холодной войны», бомбардировки Дрездена в Советском Союзе подавались исключительно как военное преступление против мирного населения. Указывалось, что целью бомбардировок было запугивание советского руководства, демонстрация мощи союзной авиации. Кроме того, поскольку Дрезден должен был войти в советскую зону оккупации, утверждалось, что американцы намеренно разрушали город, чтобы он не достался Красной Армии. И, разумеется, никто даже не мог подумать написать или сказать о том, что подобные акции могли быть согласованы англо-американцами с советской стороной.

Сегодня у нас уже есть достаточно информации, чтобы представить более или менее объективную картину.

Советское руководство было очень заинтересовано в нанесении ударов по тыловым зонам германской армии, вплоть до территории в глубине самой Германии. Надо было помешать переброске войск, а для этого требовалось разрушение транспортной инфраструктуры. Было также необходимо уничтожить военные заводы. Сделать всё это Красная Армия самостоятельно не могла, по причине отсутствия стратегической бомбардировочной авиации, способной решать такие задачи. У союзников были сотни тяжелых бомбардировщиков, опыт их массированного применения и задачи были, собственно те же.

Поэтому, когда в первый же день Ялтинской конференции советской стороной, в лице заместителя начальника Генерального штаба , генерала армии А. И. Антонова , был поднят вопрос о возможном нанесении англо-американской авиацией ударов по объектам в Германии, то оказалось, что это совпадает с планами союзников. Ещё в январе командование английской бомбардировочной авиации рассматривало возможность нанесения ударов по району Берлин, Дрезден, Лейпциг, с целью уничтожение крупнейших транспортных узлов и военных заводов. Так что намерения советской стороны и англо-американцев полностью совпали.

Насколько советская сторона была информирована относительно выбора объектов, сказать сложно. Как пишет историк, Фредерик Тейлор , англичане отправляли советскому командованию список объектов, которые предлагалось бомбить. В списке были транспортные узлы и предприятия Дрездена.

Но здесь есть два момента. Во-первых, союзники между собой не согласовывали конкретные действия настолько, чтобы обсуждать где, что и как бомбить. Во-вторых, у советской стороны, не было опыта массированного применения бомбардировочной авиации, и согласование шло лишь в самых общих чертах.

Выбор целей был небогат, и так или иначе сводился к треугольнику Берлин-Дрезден-Лейпциг.

Понимали ли стороны, что это приведет к огромным жертвам среди мирного населения? На это вопрос можно ответить однозначно. Бомбардировка любых заводов приведет к гибели работающих на них людей. Так же как и бомбардировка транспортных узлов приведет к гибели большого числа мирных жителей.

Уровень авиационной техники того времени не позволял бомбить прицельно, не было никаких «умных бомб». Единственным способом уничтожить крупный промышленный объект была ковровая бомбардировка, когда десятки и сотни тяжелых самолетов сбрасывают десятки бомб на одну территорию. Сколько объектов в районе цели будет разрушено предсказать невозможно. В первый день бомбардировки над Дрезденом была низкая облачность и в такую погоду говорить про точность вообще сложно. А на второй день часть американских бомбардировщиков так сильно промахнулась, что бомбила Прагу.

Когда говорят о разрушениях Дрездена, то приводят данные о тысячах зданий, среди которых магазины, кинотеатры, больницы, школы и даже зоопарк. Но при этом не акцентируют внимание на том, что было разрушено две сотни заводов: танковых, авиационных, по производству синтетического горючего. И если в городе было уничтожена почти половина жилых зданий, то военные объекты в той или иной степени разбомбили все. На несколько дней была полностью парализована вся транспортная система в этом районе. То есть, бомбили все-таки цели военные, а остальное — просто было рядом.

В 45-м году командование войск антигитлеровской коалиции решало главный вопрос: как поскорее разгромить врага. Все, что вело к победе, должно было делаться. Согласованная всеми союзниками и проведенная операция для того времени была вполне естественной.