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Можно ли на самом деле поседеть от страха 

Александра Нечаева 3 часа назад
Можно ли на самом деле поседеть от страха
Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец"
«Я поседел от страха», — фраза, которую слышал или говорил хотя бы раз в жизни, наверно, каждый. Но возможно ли такое изменение цвета волос на самом деле? На этот вопрос попытался ответить «Рамблер».
За цвет волос человека отвечают два пигмента: феомеланин и эумеланин (первый желтоватого цвета, второй имеет коричневый оттенок). Следовательно, любой оттенок локонов будет обусловлен тем, какой именно пигмент в них преобладает. Эти пигменты с возрастом перестают вырабатываться, волосы становятся бесцветными — так и появляется седина.
Однако многие утверждают что появление седых волос у них было вызвано стрессом или страхом. Возможно ли это? Исследователи Гарвардского университета утверждают, что да. Согласно полученным ими данным стресс и испытываемый людьми страх действительно часто может влиять на появление седины.
Страх или любая иная форма сильного стресса вызывает спазм кровеносных сосудов, в том числе, питающих волосяные луковицы. В результате этого в волосы перестает поступать меланин, обесцвечивая пряди.
Кроме того, согласно исследованиям ученых, длительное пребывание человека в состоянии стресса влияет на работу нервной системы. Постоянная бурная реакция организма на любую опасность (страх в том числе) истощает стволовые клетки, которые отвечают за пигментацию волос.
Однако, надо отметить, что поседеть за несколько минут из-за стресса или от страха все же невозможно: обесцвечивание волос — процесс весьма длительный.
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Истории , Гарвардский университет
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