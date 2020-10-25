Попались: как в Сети врут о войне в Карабахе

Военный конфликт в Закавказье становится не вопросом двух соседних государств, а проблемой, которая тревожит все мировое сообщество. Так, Нагорный Карабах, он же Арцах, требует права на самоопределение, а власти Азербайджана считают республику оккупированной Арменией.

О том, кто имеет больше прав на цветущие земли НКР с точки зрения истории, "Рамблер" рассказывал в предыдущем материале

Война на спорной земле идет с 27 сентября. Люди гибнут с обеих сторон, а гуманитарные перемирия попросту не "работают".

Однако эта война уже давно вышла за пределы окопов. Поле боя перешло в Сеть — огромные потоки информации публикуются на всех возможных платформах и онлайн-СМИ. Данные зачастую крайне противоречивые — стороны публикуют фотографии жертв, разорвавшиеся снаряды и обвиняют друг друга в терроризме. Идет настоящая информационная война, в ходе которой наперебой публикуются фейки — поддельные фото, придуманные сводки новостей, цитаты несуществующих людей, громкие хештеги и призывы к помощи.

"Рамблер" разбирался, как в Сети врут о войне в Карабахе, выставляя события в нужном ракурсе.

Фото как оружие

В информационной войне одно из главных оружий — фото и видео-доказательства. Так, ужасающие кадры с места военных действий публикуют обе стороны конфликта. Однако стоит понимать, что не каждое фото реально иллюстрирует новость — иногда читателям попросту врут, используя кадры, никак не относящиеся к ситуации.

Например, русскоязычные соцсети шумно обсуждали сообщение о том, что в результате обстрелов "азербайджанского города Гянджа, осуществленных армянской стороной, пострадало мирное население". При этом некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что из-под завалов в Гяндже извлекли тело младенца. В качестве доказательства публикуют фото того самого младенца.

Соцсети

Конечно, такой ужасающий кадр не может не шокировать пользователей Сети. Однако чуть позже выясняется, что этот снимок был сделан далеко не в 2020 году и даже не в Азербайджане.

Cnnturk.com

На самом деле, это даже не фото, а кадр из видео, которое СМИ публиковали еще в сентябре 2016 года. И на видео этом младенца действительно достают из под завалов после бомбардировки. Но только не в Гяндже, а в сирийском Алеппо.

Как видим, ролик, кадр из которого был использован как доказательство бомбардировок, на самом деле не имеет никакого отношения к карабахскому конфликту и был опубликован в Сети еще 24 сентября 2016 года.

Спутать похороны

Интересно, что фотографиями недобросовестно пользуются и известные СМИ. Так, китайский международный новостной канал CGTN с миллионной аудиторией в своем Instagram публикует целую галерею из фотографий о карабахском конфликте.

Фотографии, на которые тяжело смотреть, показывают трагическое погребение тел. Издание складно подписывает эти снимки, указывая, что на фото пострадавшие от армянских обстрелов жители Азербайджана.

"Похоронная церемония жертв армянской ракетной атаки на азербайджанский город Гянджа, где жители потеряли своих родственников…", — так СМИ подписала фотографии с похорон.

@cgtn

Все бы ничего, да только на некоторых фото были армянские похороны. Не заметить это мог только человек, никак не разбирающийся в конфликте. Дело в том, что тело укрывал флаг Арцаха (который не признают в Азербайджане), а на форме у женщины были армянские нашивки.

Представьте, что мать хоронит сына, а потом видит в СМИ фото с похорон, но подписанные так, будто это происходило на другой стороне конфликта. И виновата в этом якобы армия, за которую этот самый сын воевал, обороняя свои земли. Конечно, пользователи Сети стали наперебой комментировать публикацию, указывая на грубую ошибку авторов. При этом большая часть из 2,4 миллионов подписчиков издания, скорее всего, в фейковую публикацию уже поверили.

Через некоторое время издание удалило пост, однако пользователи предположили, что публикация была попросту "проплаченной".

Доблестная армия певцов…

Об обстрелах азербайджанской Гянджи написал и популярный исполнитель Navai (Наваи Бакиров), опубликовавший в своем Instagram сториз в поддержку азербайджанского народа.

Соцсети @navaib

Так, певец пишет о том, что творится в Гяндже и прикрепляет доказательство, в виде фото с ребенком, которое не может не задеть читателей "за живое".

Однако оказывается, что это фото снова не имеет ничего общего с Гянджой.

Google

Зато имеет отношение к сирийским беженцам и 2015-му году.

Дети как инструмент пропаганды

Есть немало примеров, как детей используют в качестве психологического приема в целях пропаганды. Так например в соцетях "ходит" фото плачущей маленькой девочки с призывами "прекратить армянскую агрессию".

Соцсети

Однако выясняется, что красавица-девчушка на самом деле не пострадавший от конфликта ребенок, а маленькая модель, которую поставили перед флагом и попросили заплакать на камеру. Выяснилось это только потому, что в Сети всплыло видео со съемок.

Соцсети

Девочка стояла на стульчике перед фотографом и пробовала плакать, а после этого весело зашагала к маме.

Соцсети

Многим понятно, что военные конфликты в век информационных технологий выходят далеко за пределы реального поля боя.

"Военные столкновения" давно происходят в Сети, где абсолютно любой пользователь может опубликовать "новость", за которой на самом деле стоит чужое фото или чье-то стремление показать ситуацию в нужном ракурсе. Причем "грешат" этим обычно обе стороны конфликта.