Почему демонов рисовали с лицами между ног

О том, что искусство символично, вряд ли стоит кому-то напоминать. Но стоит учесть, что средневековое искусство было еще символичнее чем современное. Тогда перед художником стояла непростая задача достучаться своей работой до зрителя, обычно неграмотного и не привыкшего предаваться размышлениям. Чтобы заставить проникнуться идеей картины, приходилось идти на разные ухищрения, например, рисовать Сатану и чертей с лицами вместо гениталий.

Сложно сказать, кто впервые придумал рисовать чертей с лицами между ног. Такие изображения создавались на протяжении всего Средневековья, вплоть до 18 столетия. Сюжеты, в которых нечисть терзала грешников, были очень популярны в церковных книгах и росписях соборов. Пастве нужно было показать ужасные последствия греховных поступков, среди которых блуд занимал не последнее место.

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Изображать гениталии, даже в самых назидательных целях, в богословских книгах и на плафонах соборов было бы дурным тоном, поэтому на выручку приходил символизм. Пожирающий грешников промежностью дьявол отлично иллюстрировал кару за плотский грех и самому темному бродяге не нужно было объяснять, что означает этот символ.

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Вариантов «очеловечивания» промежности нечисти было великое множество. Чаще всего живописцы изображали чудовищный оскаленный лик с острыми клыками и вытаращенными глазами. Иногда пасть монстра извергала пламя, которое нередко принимало двусмысленную фаллическую форму.

Реже мастера кисти изображали Сатану с пенисом, на кончике которого находилась морда чудовища. Очевидно то, насколько мог дать волю фантазии художник, зависело от заказчика, в роли которого обычно выступала церковь. Но, как бы там ни было, зло беспричинного сексуального соблазна такие символы демонстрировали очень наглядно.

Тут стоит сказать, что символика была хоть и очевидной, но вряд ли эффективной. Может изображения Сатаны и чертей с лицами вместо гениталий были способны впечатлить юную монашку или набожную супругу какого-нибудь лавочника, но в общей массе народ они не пугали. Иначе как можно объяснить то, что на втором месте по популярности, после иллюстраций на религиозные темы, у простого народа были изображения порнографического характера.