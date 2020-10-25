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Почему в Средневековье демонов рисовали с лицами между ног 

BigPicture.ru 59 минут назад
Почему демонов рисовали с лицами между ног
Фото: BigPicture.ru
О том, что искусство символично, вряд ли стоит кому-то напоминать. Но стоит учесть, что средневековое искусство было еще символичнее чем современное. Тогда перед художником стояла непростая задача достучаться своей работой до зрителя, обычно неграмотного и не привыкшего предаваться размышлениям. Чтобы заставить проникнуться идеей картины, приходилось идти на разные ухищрения, например, рисовать Сатану и чертей с лицами вместо гениталий.
Сложно сказать, кто впервые придумал рисовать чертей с лицами между ног. Такие изображения создавались на протяжении всего Средневековья, вплоть до 18 столетия. Сюжеты, в которых нечисть терзала грешников, были очень популярны в церковных книгах и росписях соборов. Пастве нужно было показать ужасные последствия греховных поступков, среди которых блуд занимал не последнее место.
Bigpicture.ru
Изображать гениталии, даже в самых назидательных целях, в богословских книгах и на плафонах соборов было бы дурным тоном, поэтому на выручку приходил символизм. Пожирающий грешников промежностью дьявол отлично иллюстрировал кару за плотский грех и самому темному бродяге не нужно было объяснять, что означает этот символ.
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Вариантов «очеловечивания» промежности нечисти было великое множество. Чаще всего живописцы изображали чудовищный оскаленный лик с острыми клыками и вытаращенными глазами. Иногда пасть монстра извергала пламя, которое нередко принимало двусмысленную фаллическую форму.
Реже мастера кисти изображали Сатану с пенисом, на кончике которого находилась морда чудовища. Очевидно то, насколько мог дать волю фантазии художник, зависело от заказчика, в роли которого обычно выступала церковь. Но, как бы там ни было, зло беспричинного сексуального соблазна такие символы демонстрировали очень наглядно.
Тут стоит сказать, что символика была хоть и очевидной, но вряд ли эффективной. Может изображения Сатаны и чертей с лицами вместо гениталий были способны впечатлить юную монашку или набожную супругу какого-нибудь лавочника, но в общей массе народ они не пугали. Иначе как можно объяснить то, что на втором месте по популярности, после иллюстраций на религиозные темы, у простого народа были изображения порнографического характера.
Не слишком боялись быть покаранными за грехи и священнослужители, особенно папы. Среди них было немалоотборных грешников, не боящихся не только нарисованных чертей, но и настоящих.
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