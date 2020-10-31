Шесть неразгаданных тайн Древнего мира 

Наш мир полон тайн и загадок, большинство из них берут начало в Древнем мире. Ученые со всего мира веками ищут ответы на исторические вопросы, но, к сожалению, некоторые из них до сих пор не удалось найти. «Рамблер» расскажет о пяти неразгаданных тайнах Древнего мира.

Дварка. Мифический город в Индии

Дварка является одним из самых древних городов в Индии. Сейчас этот город площадью 24 квадратных километра покоится на 35-метровой глубине в Камбейском заливе у западного побережья Индии. Открытие было особенно удивительным для ученых, поскольку Дварка старше всех прочих находок в данной области, по крайней мере, на пять тысяч лет, что свидетельствует о гораздо более длительней истории цивилизации, чем ранее предполагалось (радиоуглеродный анализ оценивает возраст Дварки в 10000 лет). Считается, что город был затоплен во время последнего ледникового периода, когда начали таять арктические льды. Что удивительно, многие архитектурные элементы остались нетронутыми.

Мегалитические сооружения на озере Титикака

Озеро Титикака, расположенное в Андах, на границе Боливии и Перу, также не самое комфортное и плодородное место на земле. Тем не менее, именно оно полно загадочных мегалитических сооружений, иногда не вполне понятного предназначения. Искусно вырезанные каменные изваяния массой более ста тонн скреплены бронзой, как расплавленной, так и специальными бронзовыми зажимами. Археологи считают, что бронзы вообще не могло быть в Перу в те времена, но она есть, как и неоспоримы доказательства того, что на высоте 3800 метров были созданы высокопродуктивные сельскохозяйственные зоны с помощью дамб, каналов и плотин. Стоит ли говорить, что ни происхождение, ни язык таинственной цивилизации историкам не известны.

Затонувшая Атлантида

Древнегреческие историки оставили нам в наследие великую тайну. Слава о величественной и развитой Атлантиде пережила долгие тысячелетия и добралась до наших дней. Вероятно, сказания о ее развитии сильно приукрасили, что дало людям надежду отыскать город с неизвестными доселе технологиями. Однако долгие годы поисков пока не привели к каким-нибудь результатам.

Но и полной выдумкой назвать Атлантиду сложно, ибо сохранилось слишком много упоминаний об ней от самых разных людей. Поэтому существование древнего затонувшего города по праву считается великой тайной.

Гигантские каменные шары в Коста-Рике

Каменные шары являются одной из самых странных загадок в археологии, обнаруженных в устье реки Диквис, на полуострове Никоя и на острове Каньо в Коста-Рике. С 1930 года нашли уже сотни подобных каменных шаров диаметром от нескольких сантиметров до более чем двух метров.

Сегодня насчитывается около 300 шаров, самые крупные из которых весят более 16 тонн. Почти все они, по мнению ученых, сделаны из гранодиорита в 1000 — 500 годах до нашей эры. Происхождение камней окружают многочисленные мифы. Один из них гласит, что шары остались от Атлантиды. Для чего они использовались на самом деле и откуда вообще взялись — до сих пор остается загадкой.

Шумеры — древнее население

Подобно Египту и долине реки Инд, «земля Авраама» — сухая, бесплодная, перерезанная могучей рекой, никак не могла быть пределом мечтаний для кочевых племен каменного века. Историки до недавнего времени вообще не верили в шумеров, считая их библейским вымыслом, да и сейчас никто не может объяснить, откуда они взялись, почему выбрали такие суровые места для обоснования, на каком языке говорили, откуда им были известны основы металлургического производства.

Шумеры знали, как строить печи для производства бронзы, строили города, возводили зиккураты, возделывали землю и развивали науки, в частности, математику. Именно благодаря им в часе 60 минут, а в минуте — 60 секунд. Именно они рассчитали, что в круге — 360 градусов. И все это в то время как практически всюду на земле человечество еще мычало, складывало на пальцах и собирало съедобные корешки.

Великий Сфинкс

Многие ошибочно полагают, что Сфинкс ровесник египетских пирамид. На самом деле, это величественная статуя в несколько раз старше. Несколько лет назад ученые обратили внимание, на следы водной эрозии на памятнике. Такая эрозия могла возникнуть только при длительном воздействии влаги на Большого Сфинкса, а такое было как раз почти за 10000 лет до строительства пирамид, когда по утверждению историков и археологов здесь не могло быть никакой разумной цивилизации.

Возраст сфинкса уже подтвержден и японскими учеными, которые с помощью современной аппаратуры выяснили, он старше великих пирамид в несколько раз. Они же и обнаружили систему подземных ходов, начало которых начинается из секретной комнаты под левой лапой Большого Сфинкса. Ответа на вопросы, кому неизвестные создатели посвятили это необычный и величественный памятник, и какого его предназначение, до сих пор не найдено.