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Диана и Марта Арбенины споют дуэтом про Чебурашку 

Партнерский материал 2 часа назад
Диана и Марта Арбенины споют дуэтом про Чебурашку
Фото: Пресс-служба
Как стало известно, 30 октября Диана Арбенина с дочерью Мартой примут участие в онлайн-концерте «Сказки и песни Союзмультфильма». Грандиозное шоу, где выступят популярные российские исполнители, пройдет в аккаунтах ВКонтакте и Facebook Киностудии «Союзмультфильм». Среди прочих будут исполнены песни из мультфильмов «Чебурашка», «Катерок», «Золушка».
Диана поделилась эмоциями от подготовки к предстоящему концерту:

«Я предложила спеть песню Чебурашки, чтобы подчеркнуть преемственность поколений: именно с этой песни, по сути, я начинала свой творческий путь, когда меня, трехлетнюю, поставили на табуретку, и я спела про Чебурашку для публики. И мне было крайне важно, чтобы моя дочь сделала то же самое спустя много лет… Что касается композиции, мне всегда нравилась ее трогательность и мелодизм, это безусловный хит советской мультипликации».

Преемственность поколений смогут оценить и самые взрослые, и самые юные слушатели: их ждет не просто Марта в образе Чебурашки и актуальное звучание песни.
Пресс-служба
В процессе работы и группу "Ночные Снайперы", и аранжировщика Сергея Макарова, и Марту с Дианой больше всего удивил факт, что у Чебурашки, оказывается был хвост! И из этой детали родился очень трогательный злободневный рэп, написанный Дианой специально для этого номера.
И пока Марта Арбенина денно и нощно репетирует и примеряет на себя образ грустного и трогательного Чебурашки (ради репетиций мама даже разрешила пропустить музыкальную школу, где Марта учится по классу фортепиано), Диана готовится не только к онлайн-концерту, но и вполне оффлайн-чтениям, посвященным серьезному литературному поводу. Дата концерта «Союзмультфильма» совпала с еще одним знаковым событием для семьи и всех поклонников Дианы Арбениной.
Диана выпускает книгу «Снежный барс», большая часть которой была написана в течение весенне-летней изоляции. Сборник своих новейших рассказов, текстов песен и стихов Диана представит 4 ноября в столичном «Гоголь-центре», в это же время книга появится и во всех книжных магазинах.
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Истории , Диана Арбенина , Сергей Макаров
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