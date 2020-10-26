Сможете ли вы решить задачу Диофанта

Древнегреческий математик Диофант Александрийский жил предположительно в III веке до нашей эры. О его влиянии на развитие математики известно достаточно много, в частности, он создал “Арифметику” — произведение в 13 томах, посвященное нахождению положительных рациональных решений неопределенных уравнений.

А вот о жизни “отца алгебры”, как часто называют Диофанта, известно крайне мало. И даже время его жизни зашифровано: на его гробнице нет дат, вместо них выбита алгебраическая задача. “Рамблер” предлагает вам попробовать ее решить.

Прах Диофанта гробница покоит; дивись ей и камень

Мудрым искусством его скажет усопшего век.

Волей богов шестую часть жизни он прожил ребенком.

И половину шестой встретил с пушком на щеках.

Только минула седьмая, с подругой он обручился.

С нею, пять лет проведя, сына дождался мудрец;

Только полжизни отцовской возлюбленный сын его прожил.

Отнят он был у отца ранней могилой своей.

Дважды два года родитель оплакивал тяжкое горе,

Тут и увидел предел жизни печальной своей.

Вопрос: сколько же лет прожил Диофант?

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Ответ: Для того, чтобы найти ответ на эту задачу, нужно составить уравнение и решить его. Выглядеть уравнение будет таким образом: х/6+х/12+х/7+5+х/2+4 = х.

Чтобы решить это уравнение, избавимся от дробей, для этого умножим уравнение на 84.

14x+7x+12x+420+42x+336=84x

-9x=-756

x=84

Решив это уравнение, получаем 84. Следовательно, Диофант прожил 84 года.