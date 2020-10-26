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В каких случаях можно не оплачивать счет в ресторане 

Александра Нечаева 3 часа назад
От похода в ресторан, как правило, мы ждем положительных эмоций. Но иногда ожидание и реальность не совпадают. Особенно, если обслуживание и еда оставляют желать лучшего. Порой хочется уйти, отметившись в книге жалоб и ничего не заплатив. О том, в каких случаях это возможно сделать, читайте в материале «Рамблера».

Долго ждете заказанное блюдо

Если вам пообещали, что блюдо будет готово, например, в течение 30 минут, но по прошествии 40 минут или часа оно еще не оказалось у вас на столе, вы можете с чистой совестью отменить заказ и покинуть заведение. Требовать оплатить счет у вас не имеют права.

Обнаружили в блюде инородный предмет

Шелуха от овощей, волос или, не дай бог, насекомое в поданном блюде — повод не оплачивать счет. Обычно владельцы и работники, которые дорожат репутацией заведения, приносят извинения и без проблем меняют кушанье. Часто даже посетителю за замену предлагают не платить.

Вес заказанного блюда меньше указанного в меню

Иногда это видно даже невооруженным глазом. Если у вас есть сомнения, вы можете попросить взвесить порцию, причем желательно при вас. В случае недовеса вам должны переделать блюдо согласно указанной в меню граммовке. Если же вы не располагаете временем, чтобы ждать, вы вполне можете отказаться оплачивать счет.

Недоготовленное или передержанное блюдо

Хороший пример в данном случае — стейк. Если вы указали определенную степень прожарки мяса, а повар передержал или недодержал стейк на огне, вы вполне можете отказаться от блюда и не оплачивать его.

Переизбыток ингредиентов или присутствие ненужных

Если вам пересолили суп или вы заметили в салате лук, который просили в него не класть, вы вправе не платить за испорченное блюдо.
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Истории , Видео
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