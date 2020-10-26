Чем хасиды отличаются от остальных евреев

Благодаря узнаваемой одежде и специфическим ритуалам хасиды резко выделяются даже среди своих единоверцев в Израиле. Большинство узнало о них после сериала «Неортодоксальная», снятого на основе реальной истории Деборы Фельдман. Однако не все понимают, в чем различие между хасидами и другими иудеями. Подробности — в материале «Рамблера».

Хасидизм — ортодоксальное течение иудаизма, которое возникло в XVIII веке на территории Речи Посполитой. Его основателем стал Исраэль Баал-Шем-Тов, более известный как Бешт. Слово «хасид» в переводе с иврита означает благочестивый. И появилось оно гораздо раньше самого учения, так как встречается еще в Ветхом Завете.

Всего за тридцать лет узкий круг последователей Бешта превратился в полноценную и многочисленную общину. Историки объясняют быструю популярность хасидизма кризисом, который переживали евреи, оказавшиеся в разных государствах после трех разделов Речи Посполитой. Им пришлось приспосабливаться к новой жизни в Пруссии, Российской и Австрийской империях. В условиях разрушения прежних культурных и религиозных связей многие евреи нашли утешение в хасидизме. В чем суть этого учения?

Во-первых, по мнению хасидов, мир является частью Бога, а значит, любое зло в нем — это временное явление. По этой же причине каждый грешник может стать освободиться от грехов и слиться с богом. Именно в слиянии хасиды видят смысл жизни. И достигается это слияние, прежде всего, с помощью предельно эмоциональной молитвы, которая подразумевает танцы и вообще восторженный экстаз.

Более того, такая молитва значит даже больше, чем следование букве Торы и совершенное знание духовных текстов. Излишне говорить, что такая трактовка раздражала традиционных ревнителей иудаизма.

Во-вторых, хасиды верят в мистическую связь между членами общины и цадиком, то есть духовным вождем, раввином. В их представлении цадик — посредник между народом и Богом. Чтобы материальные заботы не отвлекали цадика от общения с Всевышним, члены общины должны его содержать. Обычно сан цадика передавался по наследству — от отца к сыну, от тестя к зятю. Тогда как в классическом иудаизме цадик не является фигурой для особого почитания.

В-третьих, хасиды являются убежденными антисионистами, как бы странно это не звучало. Они не поддерживали идею создания собственного государства евреев на Ближнем Востоке еще в начале XX века, сторонились всех революционных и национально-освободительных движений.

Свою позицию хасиды объясняют тем, что истинный Израиль может быть создан только при непосредственном участии мессии. И пока он не пришел, светский Израиль — искусственное образование. А сионисты, по мнению хасидов, берут на себя функции Бога. На этом же основании хасиды выступают против того, чтобы ивриту присвоили статус государственного языка. Так как это язык молитв и священных текстов, и он не предназначен для пустой болтовни.

Более того, изгнанию евреев хасиды придавали глубокой религиозный смысл, который, по их мнению, совершенно игнорируется светскими евреями.

По этой же причине некоторые хасиды в годы геноцида Второй мировой войны воспринимали Холокост как наказание за отступление от традиционного уклада жизни. Но после войны большинство хасидов так же, как и остальные евреи, поминают жертв Холокоста.

Во время геноцида хасиды в первую очередь пытались спасти своих раввинов, как носителей священной традиции, которые в будущем смогут возродить общину.

Кадр из сериала "Неортодоксальная"

Хасиды неохотно служат в израильской армии, своих детей обучают в собственных школах и посещают свои синагоги. Впрочем, все это не мешает им жить на пособия от государства. Самая большая община хасидов находится в Иерусалиме. Также изолированно они проживают и в других странах, в первую очередь, в США. Хасиды поддерживают хорошие отношения и с демократами, и с республиканцами, но голосуют за последних из-за крайнего консерватизма.

Кроме того, хасиды выделяются своей одеждой, которая остается неизменной на протяжении трех веков — белая рубашка, черные брюки и пиджак, пояс и шляпа. В праздничные дни они надевают меховые шапки. Хасиды носят обувь без шнурков и пряжек и избегают галстуков из-за его крестовидной формы. Усы, борода и пейсы для мужчин-хасидов обязательны. Замужние хасидки обычно носят парики или платки, а иногда и бреют голову.

В восьмидесятые годы многие хасиды увлеклись новым движением. Согласно доктрине «общества ученых», хасид вообще не должен работать до 40 лет, а заниматься только детальным изучением священных текстов. Учитывая многодетность хасидских семей, нетрудно догадаться, что в основном они живут на социальные выплаты.

Это обстоятельство вкупе с антисионизмом вызывает заметное раздражение у светских евреев, а также других ортодоксов иудаизма. Традиционные противники хасидов — литваки. Конфликты возникают в местах плотного проживания различных еврейских общин.