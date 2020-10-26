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Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Рыбаки из штата Карнатака в Индии случайно поймали гигантского морского дьявола. Вес ската — 750 килограммов. Об этом пишет издание The Siasat Daily.
Чтобы поднять улов с судна, его владельцу Пракашу Бангере пришлось арендовать кран. Однако рыбак не обрадовался пойманному скату:

«Я продал его по 40 рупий (41 рубль) за килограмм, и хотя он принес прибыль, это не так выгодно, как если бы поймалась мелкая рыба, приносящая минимум 300 рупий (309 рублей) за килограмм».

По слова Бангере, обычно рыбаки отпускают крупную рыбу, но гигантский морской дьявол запутался в сетях и погиб.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыболов поймал рекордного сома на леща.
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