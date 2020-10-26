Как работали подпольные казино в СССР 

Недавно на «Первом канале» завершился показ сериала «Катран». На этот раз майор Черкасов погрузился в атмосферу нелегальных казино в СССР. «Рамблер» разбирается, насколько азартны были советские люди.

Несмотря на то, что советская власть не поощряла буржуазные развлечения, победить естественный человеческий азарт ей не удалось. Рестораны и скачки работали легально. Любителем последних был маршал Семен Буденный . Даже Брежнев увлекался ставками на скачках. На московском ипподроме выигрывали и проигрывали значительные суммы, ходили слухи и о договорных заездах.

Однако удовлетворить спрос на острые ощущения одни скачки не могли. Тогда появились подпольные казино, которые обычно и называли катранами. Попасть в такое заведение случайно было невозможно, за новичка должен был поручиться завсегдатай.

Разумеется, эти импровизированные игорные заведения не имели вывесок и опознавательных знаков. Пропусками в катраны часто промышляли официанты самых престижных ресторанов города. Болтуны теряли право посещать казино, но расправлялись с ними редко. С каждого выигрыша казино получало свой процент.

Игроки старались соблюдать анонимность и не афишировали свое знакомство за зеленым сукном за пределами казино. Но владельцы катрана были прекрасно осведомлены о профессии, зарплате и домашнем адресе своих клиентов.

Подпольные казино открывали в Москве, Ленинграде, а также в Крыму и вообще в крупных курортных городах. Своеобразной Меккой для профессиональных игроков, шулеров и просто любителей перекинуться в карты были Сочи.

Милиция и КГБ знали о существовании таких заведений и даже посещали их. Подпольные казино были идеальным местом для встречи с осведомителями и охоты на валютчиков и цеховиков — нелегальных советских бизнесменов. Куратором катранов в Москве был известный шулер по прозвищу Гоша Индия. В конце концов его вынудили работать на Комитет, а катраны стали прослушивать. После разоблачения картежник покончил с собой в Сандуновских банях. Или же с ним расправились бывшие коллеги по игорному криминалу.

Цеховики могли проиграть за ночь и несколько сотен тысяч рублей. Обычные посетители катрана играли в пределах пяти рублей за партию. Но особо азартные инженеры могли спустить всю свою небольшую зарплату.