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Единственный случай, когда Героя России лишили звания 

Диана Товсепова 3 часа назад
Единственный случай, когда Героя России лишили звания
Фото: Из личного архива
Мало кто слышал, чтобы кого-то лишали звания Героя России. Неудивительно, ведь бывает это крайне редко. Вернее, как выяснил "Рамблер", случалось это лишь однажды.
Так, сержанта в запасе Евгения Борисова в 2016 году лишили звания Героя России. Как и почему такое могло произойти?
Оказалось, Борисов получил звание Героя России за мужество и героизм, когда ему было 20 лет, в 2000-м году. Мужчина, будучи совсем юным, учувствовал во Второй Чеченской войне и вызвал огонь на себя, чтобы помочь сослуживцам из подбитого танка. Затем он попал в окружение, из которого выбрался только через 4 дня, несколько раз попадая в засаду боевиков.
Kremlin.ru
Такой героический подвиг определенно заслуживает звания Героя России, однако в 2014 году Борисова с братом арестовали за создание подпольных казино и за дачу взятки в их родной Чувашии.
Мужчина, получил не только 6,5 лет лишения свободы и 10 миллионов рублей штрафа, но и лишился звания Героя России за действия, дискредитирующие это высокое звание. Верховный суд Чувашии оставил решение нижестоящего суда в силе.
Интересно, что Борисов был лишен звания всего год, потому как уже летом 2017 года Президиум ВС Чувашии вернул ему "Героя России".
При этом, в конце 2017-го он получил УДО, а 10 млн своего штрафа он смог выплатить только 118 тысяч до 2018 года.
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Истории , Евгений Борисов
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