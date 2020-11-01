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Почему все решили, что «у стен есть уши» 

Мира Маркина 7 часов назад
Почему все решили, что «у стен есть уши»
Фото: depositphotos.com
"У стен есть уши", — говорят люди, когда не хотят делиться той или иной информацией, опасаясь, что она станет достоянием общественности. Но немногие задумываются о том, откуда к нам пришло это популярное выражение. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Изречение "У стен есть уши" возникло в V веке до нашей эры. Согласно легенде, тиран города Сиракузы Дионисий Старший во всех комнатах дворца имел на стенах выемки в форме уха, чтобы было удобнее подслушивать разговоры подданных. Спустя время идею Дионисия переняли средневековые и более поздние монархи. К примеру, такие приспособления в стенах можно было встретить в комнатах Лувра.
Но и это еще не все: вскоре "ушастые" стены появились и в литературе. Так, в пьесе Лопе де Веги "Валенсианская вдова", созданной в 1620 году, есть следующие строки:

"Так безрассудно говорить на ветер

И не подумать, что моим речам

Внимают эти мыслящие тени!

Итак, стена, и у тебя есть уши".

Однако существует и иная версия, согласно которой выражение "у стен есть уши" произошло от арабской пословицы "В стене многие сучки есть (глаза, уши)".
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