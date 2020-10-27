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Niletto, Диана Арбенина и Ани Лорак споют песни из советских мультфильмов 

Партнерский материал 1 час назад
Niletto, Арбенина и Лорак споют песни из мультфильмов
Фото: Пресс-служба
«Союзмультфильм» раскрыл новые подробности «звёздного» онлайн-концерта.
«Союзмультфильм» объявил полный состав участников онлайн-концерта 30 октября, который пройдёт в аккаунтах легендарной Киностудии и «Русского радио» при поддержке Министерства Культуры РФ. Стали известны и другие подробности шоу, например, какие именно песни из мультфильмов будут исполнены артистами и что увидят на своих экранах зрители во время трансляции.
Как сообщают организаторы онлайн-концерта, Дима Билан споёт «Песенку Крокодила Гены», Николай Басков исполнит «Чунга-чанга», а Диана и Марта Арбенины с группой «Ночные снайперы» выбрали «Песенку Чебурашки». Ани и София Лорак порадуют зрителей «Колыбельной медведицы», «Дельфины» прозвучит в исполнении Burito, Юлианна Караулова выступит в образе Золушки с песней «Хоть поверьте, хоть проверьте». Niletto репетирует «Голубой Вагон», Саша Попова — «Песню царевны Забавы», а Маша Вебер — «Катерок».

«Наш онлайн-концерт — действительно яркое событие не только для индустрии развлечений, но и в сфере культуры: впервые такой звёздный и разноплановый состав артистов представляет своё видение легендарных композиций, созданных нашими знаменитыми классиками — Владимиром Шаинским, Исааком Дунаевским, Юрием Энтиным, Марком Минковым и многими другими, — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, — тот факт, что песни нашего детства, к которым все участники концерта отнеслись с огромным трепетом, обретут новое звучание, ознаменует ещё и связь поколений поклонников анимации в нашей стране и привлечёт новую волну внимания к её классическим произведениям».

Артисты поделились, как готовятся к выступлению в онлайн-концерте.

Ани Лорак: «София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте „Союзмультфильма“. Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и „Умку“, и „Чебурашку“, и „Гадкого утёнка“. Мы репетируем, шьём костюмы специально для выступления».


Юлианна Караулова: «Меня переполняет гордость от того, что буду участвовать в крутом концерте ремейков песен любимого „Союзмультфильма“. Особенно трепетно, что исполнить предложили именно песню Золушки. Ведь её мне чаще всего в детстве пела мама».

Режиссёр-постановщик концерта Александр Игудин рассказал, что во время трансляции концерта на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма. С помощью современных технологий артисты во время выступления будут общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами. Таким образом, в мир мультфильма будут погружены не только зрители, но и исполнители песен.
Информационные партнёры проекта — «Русское радио», «СберЗвук», «Рамблер» и Cosmopolitan.
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