Niletto, Арбенина и Лорак споют песни из мультфильмов

Ани Лорак: «София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте „Союзмультфильма“. Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и „Умку“, и „Чебурашку“, и „Гадкого утёнка“. Мы репетируем, шьём костюмы специально для выступления».

Юлианна Караулова: «Меня переполняет гордость от того, что буду участвовать в крутом концерте ремейков песен любимого „Союзмультфильма“. Особенно трепетно, что исполнить предложили именно песню Золушки. Ведь её мне чаще всего в детстве пела мама».