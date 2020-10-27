В чем секрет убожества советских ремонтов

Сейчас, когда нам доступны качественные строительные материалы и новейшие отделочные технологии, советские ремонты вспоминаются как страшный сон. Но в то же время они неизбежно заставляют нас задаваться вопросом — неужели в СССР было все так плохо, что нельзя было выполнять интерьерные работы хотя бы аккуратно? Увы, это было невозможно и мы сейчас расскажем почему.

В «стране победившего социализма» никто не знал, что такое рыночная экономика и фирм, которые бы профессионально занимались строительством и ремонтом, просто не было. Были строительные тресты и управления, но для них отдельно взятый гражданин не мог быть клиентом — работали они по госзаказу или с учреждениями.

Максимум на что мог рассчитывать нуждающийся в услугах мастеров ремонта — это нанять штукатуров и плиточников в их свободное от работы время или обратиться к «шабашникам» — людям хитрым, пьющим и не слишком квалифицированным. Результат был практически одинаковым — никто не старался сделать качественно и красиво, а просто хотел быстрее закончить и получить деньги.

Большинство жителей Союза не могли себе позволить и этого, поэтому ремонт в квартире или доме выполнялся своими силами. И все это всегда было связано со множеством проблем. Одним из главных неудобств было то, что среднестатистическая советская семья проживала в 2−3 комнатной квартире, где умудрялись порой разместиться три поколения.

Переехать на время ремонта было некуда, поэтому все работы выполнялись «между делом», с перетаскиванием вещей из одной комнаты в другую.

Учитывая невысокий доход граждан и сложности с поиском строительных материалов, нетрудно было догадаться, что ремонт растягивался на годы. Часто бывало так, что к завершению работ, их уже можно было смело начинать заново с того самого угла, откуда он стартовал 7−10 лет назад. Хотя так часто «освежать» жилье могли себе позволить не все и случалось, что квартиры не ремонтировались и по 20 лет.

Символом «совкового» квартирного ремонта была шапочка из газеты, которой глава семейства венчал свою голову, приступая к очередному строительному процессу. Инструменты были на вес золота и никто ими особо не перебирал. Если в наличии была только ручная дрель — ею сверлили все, от дерева, до бетона. И хорошо, если домашний мастер мог отличить сверло по металлу, дереву и камню — это могло сэкономить уйму сил и времени при сверлении отверстий.

Советские обои из плохой, размокающей бумаги, почти никогда не клеили прямо на стены. В качестве промежуточного слоя использовали обычные газеты, которые выполняли сразу несколько важных функций: выравнивающую, связывающую и укрепляющую.

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Старые обои снимали редко — если они прочно держались к стене, то это считалось везением и следующий слой клеили прямо на них. Таких слоев могло быть несколько и стена в разрезе выглядела как слоеный пирог. Между обоями часто заводилась всякая живность — тараканы, клопы, а кое-где даже мыши.

Особые хлопоты доставлял гражданам ремонт потолков. Если уж за него брались, то это уже считалось капитальным ремонтом. Из интерьерных красок в те времена знали только водоэмульсионные составы, которые не были в почете у рядовых граждан. В отделке потолков в квартирных ремонтах царила побелка, требовавшая минимальной подготовки поверхности и наносившаяся обычным пылесосом или вручную.

Сначала кистью на палке или тряпкой смывали старую побелку, а затем, снова кистью или работающим на выдув пылесосом через специальную насадку, наносили новую. Мебель из комнаты часто не выносили, а просто накрывали старыми газетами.

После ремонта потолков следы побелки долго находили в разных уголках квартиры.

Облицовка стен кафельной плиткой при ремонте выполнялась очень редко. Обычно люди жили всю жизнь с плиткой, которая была на стенах, на момент получения квартиры или с положенной сразу после новоселья. Отпавшие плитки заботливо клеили назад чем придется, начиная от легендарного строительного клея «Бустилат» и заканчивая эпоксидной смолой — что у кого было.

Купить в СССР строительные и отделочные материалы, даже неважного качества, было практически невозможно. В стране не было ни строительных рынков, ни больших специализированных маркетов. Закупаться для ремонта приходилось в хозяйственном магазине, где чаще всего не было ничего, или у «несунов» — работников строительных организаций.

У этих ребят можно было втридорога купить и обои, и даже кафель, но это был все равно низкосортный советский ширпотреб, украденный или «сэкономленный».

В свободной продаже были только низкосортные обои в цветочек из рыхлой серой бумаги. Что-то более интересное и плотное можно было купить только «по блату» или случайно, попав на неожиданный завоз и отстояв километровую очередь. Обойного клея в продаже не было никакого и его варили сами из обычного крахмала.

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Все, что нужно было для строительства и ремонта добывалось на стройках страны в грандиозных масштабах. Цемент, песок, гипс, кирпич, ДВП, доски, трубы и краны, проводка и даже готовые окна и двери покупались у предприимчивых прорабов и бригадиров. Крали везде и все — кто мешками и сумками, а кто грузовиками и вагонами.

От захватывающих дух цифр, описывающих объемы уложенного на стройках страны бетона, кирпича и рубероида, озвученных советской прессой, можно смело отнимать треть, которая была раскрадена и использована гражданами на ремонтах квартир и при строительстве дач.

В условиях дефицита буйно процветала народная смекалка. В СССР никто не знал, что такое дюбель быстрого монтажа и если нужно было закрутить в стену шуруп или забить гвоздь, из деревяшки изготавливали деревянный колышек, который забивали в отверстие в стене.

Часто в дело шел уже бывший в употреблении кафель и линолеум.

Бывали и абсолютно дикие случаи. Например, в эпоху позднего «совка» особо отчаянные личности проникали в брошенную Припять и вывозили оттуда отбитую со стен кафельную плитку. Сантехника почти никогда не менялась, так как ее было сложно достать даже у «несунов». Разбитые фаянсовые унитазы и умывальники умудрялись клеить и использовать дальше.

Но основная причина убогости советских ремонтов заключалась в том, что в СССР никто не знал, как нужно делать ремонт и что можно получить, приложив немного фантазии. Перед всеми были лишь удручающие примеры социалистического строительства, с «заваленными» углами, перекошенными дверными проемами и зеленой или серой масляной краской где только можно.

Поэтому, даже дай советскому человеку 70-х или 80-х гипсокартон, шпаклевки и декоративные штукатурки, он бы все равно создал убожество, так как ничего другого не знал. Неудивительно, что от дурацкого слова «евроремонт» жители бывшего СССР не могут избавиться десятилетиями — другого термина, который помог бы отличить советский ремонт от нормального, качественного, просто не существует.