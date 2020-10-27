Конспирологические теории, оказавшиеся правдой 

В последнее время становятся популярными конспирологические теории и все, что, так или иначе, касается заговоров. В народе говорят о лабораториях, производящих коронавирус , а в сети обсуждают отношение Цукерберга к рептилоидам и это вполне нормально, ведь полностью отвечает человеческой природе. Давайте вспомним самые необычные, но в итоге оказавшиеся правдой конспирологические теории последнего столетия.

Опыты ЦРУ по контролю сознания

Слухи о том, что главное разведывательное ведомство США спит и видит, как бы научиться контролировать человеческое сознание, периодически всплывали на протяжении всей Холодной войны. Но как оказалось, эти слухи имели основание, так как с 1953 по 1964 годы в ЦРУ на самом деле ставили эксперименты над людьми, поставив амбициозные цели научиться управлять человеческими мыслями.

Сейчас это звучит как сюжет примитивного голливудского триллера, но гражданам Соединенных Штатов, попавшим «под раздачу», было совсем не до шуток. В ходе бесчеловечных опытов людям без их ведома давали психотропные вещества и психоделики, наподобие модного у хиппи наркотического препарата ЛСД.

Но это не все — подопытных подвергали действию сенсорной депривации, электрошоковой терапии и гипноза в попытках заполучить контроль над их сознанием.

Дошло до того, что начали экспериментировать с нейролингвистическим программированием личности.

Самое неприятное, что все эти опыты проводились не просто без ведома людей, а под видом их лечения от разных недугов. Программа ЦРУ MK-Ultra охватывала 86 крупных университетских центров США, 12 больниц и даже три тюрьмы. Объекты располагались по всей территории страны от солнечной Калифорнии до заснеженной Аляски.

Часть экспериментов проводили над неизлечимыми онкологическими больными, уверяя их, что это новейший способ борьбы с их недугом. Официально подтверждены всего лишь две смерти среди невольных участников опытов, но несложно догадаться, что власти США приложили максимум усилий, чтобы скрыть свои преступления против своих же граждан.

Конспирологические теории, связанные с намеренным заражением людей для исследования лекарств, были в почете всегда. Они не безосновательны и это исторический факт. Таскиджийский эксперимент — самый жестокий опыт над собственным населением не только в США, но и во всем мире. Продолжался он с 1932 по 1972 год и унес жизни не менее 500 афроамериканцев. Цель исследования была проста — ученые хотели выяснить, насколько чернокожие лучше белых переносят сифилис.

Для этого врачи намеренно заразили сифилисом 400 пациентов, которые с точки зрения властей небольшого городка Таскиги, штат Алабама, не представляли для общества ценности. В их число попали самые бедные жители негритянских гетто, люди, имевшие проблемы с законом и безработные.

Что характерно, самых опустившихся и бездомных жителей городка не тронули — ученым нужна была чистота эксперимента. За этой категорией граждан было сложно следить и поэтому предпочли тех, что привязаны к месту, то есть имеют крышу над головой и семью.

Зараженные смертельно опасной инфекцией не знали, что больны, так как врачи ставили им иные диагнозы и выписывали лекарства, никак не связанные с их недугом. Говоря проще, несчастных лечили витаминами, аспирином или даже плацебо. Афроамериканцы Таскиги были рады получить бесплатную медицинскую помощь, которая им была не по карману и даже не подозревали, что их медленно и цинично убивают.

В 1947 году медицина победила сифилис, который научились лечить пенициллином, но эксперимент в Таскиги продолжился.

В начале 1972 года подробности этого грязного проекта стали достоянием общества и разразился грандиозный скандал. Власти США пытались замять его и скрыть некоторые, наиболее отвратительные факты, но эти попытки были замечены и вызвали еще больший резонанс.

К 1972 году из 400 подопытных граждан в живых остались только 74. Кроме того было установлено, что инфицированные учеными мужчины заразили недугом 40 жен и любовниц, в результате чего родилось 19 детей с врожденными отклонениями в физическом и умственном развитии. В 1997 году президент США Билл Клинтон впервые покаялся перед своим народом и извинился за этот ужасный и постыдный эпизод в истории страны.

Отравленный алкоголь

Хорошо известно что, перебрав со спиртным, многие грешат на то, что в алкоголь были подмешаны некие вещества, которых там быть не должно. Обычно дело не в них, а в отсутствии меры или низком качестве продукта, но не всегда. В 1920-х годах во время «Сухого закона» в США власти использовали самые неприглядные способы борьбы с пьянством, вплоть до отравления граждан.

Закон о запрете алкоголя действовал с 1920 по 1933 год и породил такое явление как бутлегерство. Это была эпоха расцвета подпольных притонов, мафии и контрабанды, с которыми велась беспощадная война не на жизнь, а насмерть. Подпольные заводы алкоголя травили своих страждущих клиентов низкосортным пойлом, но часть ответственности за болезни и смерти потребителей спиртного лежала непосредственно на властях страны.

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Основным сырьем для производства нелегального алкоголя был спирт, предназначенный для промышленного использования. Чтобы остановить хищения этого продукта, производители добавляли в жидкость разные компоненты, делавшие спирт мерзким на вкус и непригодным для употребления. Но бутлегеры, заручившись помощью оставшихся из-за кризиса без работы химиков, быстро научились очищать спирт от таких добавок.

Тогда в правительстве США не придумали ничего лучше, как начать добавлять в этиловый спирт ядовитые компоненты. Его смешивали с опасным метиловым спиртом, добавляли керосин, формальдегиды и даже ацетон. Сначала это делалось для того, чтобы отвадить бутлегеров от краж спирта. На емкостях с заветной жидкостью ставили отметки о том, что внутри яд и употребление такого спирта опасно для жизни.

Но, увидев, что это не помогает, власти решились на прямое отравление граждан, чтобы посеять среди народа страх перед спиртным. Из-за этого американцы начали умирать тысячами — только официально подтверждено более 10 тысяч смертей от намеренно отравленного спирта. Несмотря на панику, которая началась в массах, никто не отказался от дешевого бутлегерского алкоголя и любители горячительных напитков как пили, так и продолжили пить.

Старина Хэм и ФБР

Многие уверены, что за ними следят спецслужбы. Чаще всего это всего лишь попытка придать себе значимость в своих и чужих глазах или психическое отклонение. Но бывает и так, что агенты на самом деле преследуют добропорядочного гражданина, хотя тот не имеет ни доступа к военным тайнам, ни желания свергнуть действующую власть.

Хорошим примером, когда-то, что считали паранойей оказалось реальной слежкой, стал случай писателя Эрнеста Хемингуэя . Всем известно, что на склоне лет этот литератор погряз в пьянстве, впал в депрессию, лечился в психиатрических клиниках и в итоге свел счеты с жизнью.

Основная причина жизненной трагедии Хемингуэя — навязчивая идея о том, что за ним следит ФБР.

Писатель был уверен, что на улицах в любой стране мира за ним следят, его телефон и гостиничный номер прослушиваются, а все банковские счета контролируются. Классик мировой литературы изводил своими подозрениями друзей и случайных знакомых в результате чего все решили, что бедняга тронулся умом на почве алкоголизма.

В 1961 году, выйдя из очередной психиатрической клиники, нобелевский лауреат выстрелил себе в голову из ружья, решив проблему с ФБР раз и навсегда. Спустя более чем 20 лет, в 1983 году, ФБР рассекретило отчет на 127 страницах, который полностью подтверждал то, что опасения Хемингуэя имели под собой почву. За писателем непрестанно следили по личному указанию шефа ФБР Эдгара Гувера . Причина такого интереса к литератору — его теплые дружеские отношения с лидером Кубы Фиделем Кастро

Секрет «Фруктовой машины»

Истории о выявлении и лечении гомосексуалистов с использованием достижений современной науки и техники не теряют популярности более полувека. В Западном полушарии самой ходовой всегда была байка о так называемой «Фруктовой машине», которая безошибочно определяет геев и бисексуалов, даже если те еще сами не подозревают о своей нетрадиционной ориентации. Как выяснилось позже — эта машина не плод буйной фантазии, а реальное, хоть и бесполезное устройство.

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Началось все в 60-х годах прошлого века, когда на весь мир прогремел скандал с так называемой «Кембриджской пятеркой». Тогда разведка СССР завербовала несколько ключевых британских агентов МИ6, которые поделились с новыми хозяевами самыми сокровенными тайнами Соединенного королевства. Один из агентов был геем и заполучить его адептам «Империи зла» удалось благодаря шантажу.

В связи с этим в ряде стран Запада начались массовые чистки различных государственных институций и служб от геев и лесбиянок, которые отныне попадали в разряд людей неблагонадежных и опасных. Гомосексуалов увольняли из полиции, армии и просто государственных учреждений. Неожиданным лидером этой охоты на геев оказалась провинциальная Канада, которая всего спустя пару десятилетий станет «землей обетованной» для многих инакомыслящих и нестандартно любящих со всего мира.

Началась канадская охота на гомосексуалистов с прочесывания гей-клубов, в которых законспирированные агенты всерьез надеялись получить информацию об ориентации граждан на ответственных постах. Но «голубая» тусовка оказалась крепким орешком и не так просто расставалась со своими секретами.

Гомофобия канадских властей имела последствия

Доходило до абсурдных и смешных ситуаций, когда одни манерные агенты выявляли других, которые были засланы другим ведомством. Поэтому такая охота очень скоро стала больше походить на комедию, чем на спецоперацию государственной важности. Оценив нулевые результаты работы, правительство Канады отказалось от разведки боем и призвало на помощь официальную науку.

Так появилась так называемая «Фруктовая машина» (Fruit Machine), само существование которой кажется насмешкой над здравым смыслом. По заказу правительства Канады ученые создали аппарат, действующий также как полиграф. Проверяемого гражданина усаживали в кресло, опутывали проводами датчиков, а затем показывали эротические изображения.

Как и в случае с «детектором лжи» фиксировались изменение давления, частоты пульса, потоотделение, реакция зрачков.

«Фруктовая машина» оказалось невероятно эффективной и с ее помощью не менее 500 сотрудников разведки и полиции оказались на улице в течение первого же месяца.

Но вскоре пришло разочарование, так как аппарат имел огромную погрешность. Дело в том, что он измерял скорее уровень стресса человека, чем его реакции на эротические раздражители. Каждый, кто садился в кресло возле машины волновался, боясь потерять работу и репутацию, поэтому обильно потел и трясся. В итоге работу потеряли не гомосексуалисты, а наиболее впечатлительные сотрудники госструктур.

Увидев очевидный провал, власти продолжили упрямо идти в том же направлении и так появился еще один забавный электронный девайс под названием плетизмограф. Его, вообще, подключали к гениталиям проверяемого, чтобы зафиксировать зачатки эрекции при демонстрации фривольных картинок или роликов. После этого страна потеряла еще несколько сотен разведчиков, правоохранителей и клерков с наиболее смелыми эротическими фантазиями, но не более.

Итог охоты на геев был неутешительным — потратив миллионы долларов, несколько лет времени и множество полезных специалистов Канада свернула проект. В других странах он еще некоторое время продолжался, вызывая недоумение и порождая смелые анекдоты.

Что интересно, чаще всего самые абсурдные конспирологические теории подтверждаются на Западе. Может это связано с менталитетом людей, которые более доверчивы к своим правительствам? Наверное это отдельная тема для исследования.