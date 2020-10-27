В чем Гитлер обвинял СССР в ноте об объявлении войны 

Дипломатические ноты не имеют ничего общего с музыкальными. В переводе с латинского «nota» — это письмо, послание. Они могут быть письменными и устными. Устные обычно являются простыми незначительными просьбами. Все серьезнее, если нота письменная. В таком случае нота — это документ с официальным обращением правительства какой-либо страны к правительству другой страны. Эти послания имеют открытый характер и передаются публично (обычно сопровождаясь публикацией в СМИ). Ноты отпечатываются на официальных бланках, нумеруются и отправляются МИДом или лично послом в правительство страны, которой нота адресована. Такие документы составляются редко, как правило, по важнейшим вопросам.

Например, ноты протеста в связи с каким-либо действиями или ноты об установлении дипломатических отношений.

Еще один важнейший тип дипломатические ноты — ноты об объявлении войны. Согласно правилам международного этикета, нота должна предшествовать самой войне. Так решили европейские державы еще в 1907 г., что закрепили Третьей Гаагской конвенцией. В противном случае будет как в 1941 г., когда гитлеровская Германия напала на Советской Союз «вероломно» и «без объявления войны». Министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп вручил ноту об объявлении войны советскому послу Деканозову после фактического начала боевых действий, в 4 часа утра 22 июня 1941 г.

Согласно документу, причиной войны была подрывная политика СССР против Германии, враждебная национал-социализму внешняя политика и сосредоточение готовых к наступлению на Германии крупных соединений Красной Армии на западных границах Советского Союза.

«Поэтому фюрер приказал […] противостоять этой угрозе всеми имеющимися средствами». Итак, нота, как и полагалось в соответствии с конвенцией 1907 г., содержала casus belli — официально объявленные причины войны. Помимо этого, нота оправдывала агрессию Германии как превентивную меру против советской агрессии. Кроме того, внешнюю политику СССР объявили вероломной, так как советское правительство «предало и нарушило договоры и соглашения с Германией». Национал-социализм якобы был вынужден защищаться против безумной ненависти к нему со стороны большевистской Москвы.

В 1914 г., когда Германия объявляла войну Российской империи, все было гораздо приличнее. Вся процедура объявления войны была проведена немцами верно. Сначала кайзеровское правительство направило России ультиматум, согласно которому война будет объявления в том случае, если российская императорская армия не прекратит начатую накануне мобилизацию в течение 12 часов.

В полночь 1 августа 1914 г. посол Германии в Санкт-Петербурге граф Фридрих фон Пурталес вручил лично министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову ноту с этим ультиматумом.

Так как его условия Россия, конечно же, и не думала выполнять, уже вечером посол вручил русским ноту об объявлении Германией войны России.

После этого, предчувствуя грандиозность и катастрофический характер начинающейся бойни, Ф. фон Пурталес заплакал, схватившись за голову. Едва сумев взять себя в руки, он обнял Сазонова и ушел из здания Министерства иностранных дел. Как всегда поступает любое правительство, в подобных документах оно представляет себя обороняющейся стороной. Так и было и в этот раз. В переданной Пурталесом ноте говорилось:

«Императорское Правительство [Германии] стремилось с начала кризиса привести его к мирному разрушению…» Далее следовали обвинения России в том, что сорвала немецкие мирные усилия, начав мобилизацию, чем продемонстрировала свои немотивированные агрессивные намерения. «Германия империя оказалась перед серьезной и непосредственной опасностью». Отказ России выполнить условия германского ультиматума называлось доказательством того, что русские военные приготовления направлены против Германии. Таким образом, объявление войны представлено в ноте как мера обеспечения безопасности Германии и оборона против русских. И только после объявления войны (а не наоборот, как в 1941 г.) началась война.

Вот так разные ноты (1914 и 1941 гг.) уже по своей форме и способу передачи многое сообщали о грядущих войнах: о еще носящей тень рыцарства Первой мировой и о жесточайшей и бесчестной Второй мировой войне.