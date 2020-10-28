Посетитель ресторана в английском городе Олтрингем, графство Большой Манчестер, съел пиццу оригинальным способом и прослыл «монстром» в сети. Пост с фотографией его тарелки выложил Twitter
-аккаунт ресторана.
На снимке видно, что клиент ел пиццу ножом и вилкой и съел только центральную часть с начинкой, оставив корочку нетронутой. «2020-й, почему ты хочешь сделать нам так больно?» — гласит подпись к фотографии.
Комментаторы были возмущены и назвали способ, которым посетитель ресторана расправился с пиццей, ужасным. «Этот клиент монстр», — вторил ему другой. Пользователи соцсети шутили, что такие люди недостойны пиццы, а один из комментаторов добавил, что за такое можно объявить в розыск.
«Никогда не доверяй человеку, который ест пиццу ножом и вилкой»,
— иронично отметил один из них.
Однако у привередливого клиента нашлись и защитники. Один из комментаторов предположил, что заказавший пиццу просто сидел на диете и хотел снизить калорийность блюда. Другой обвинил ресторан в том, что к блюду не подали соус, в который можно было бы макать корочки.