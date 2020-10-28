Посетитель ресторана в английском городе Олтрингем, графство Большой Манчестер, съел пиццу оригинальным способом и прослыл «монстром» в сети. Пост с фотографией его тарелки выложил Twitter -аккаунт ресторана.

На снимке видно, что клиент ел пиццу ножом и вилкой и съел только центральную часть с начинкой, оставив корочку нетронутой. «2020-й, почему ты хочешь сделать нам так больно?» — гласит подпись к фотографии.

@Honest_Crust

Комментаторы были возмущены и назвали способ, которым посетитель ресторана расправился с пиццей, ужасным. «Этот клиент монстр», — вторил ему другой. Пользователи соцсети шутили, что такие люди недостойны пиццы, а один из комментаторов добавил, что за такое можно объявить в розыск.

«Никогда не доверяй человеку, который ест пиццу ножом и вилкой»,

— иронично отметил один из них.