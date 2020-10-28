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Как оттопыренный мизинец стал символом постыдных болезней 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как связаны известный жест и венерические болезни
Фото: Кадр из фильма «Разомкнутые объятия»
Некоторые люди при чаепитии оттопыривают мизинец. Возможно, благодаря этому жесту они себя ощущают подстать британскому лорду. Откуда к нам, на самом деле, пришла эта привычка доподлинно неизвестно, но есть несколько версий, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».
Одна из самых распространенных версий связана с фарфором. До начала XVIII века искусно с ним обращались только китайцы, свою технику хранили в секрете, а возможно и передавали как наследство, из поколения в поколение. Поэтому в Европе любые фарфоровые изделия были довольно дорогими, а наличие их в домах говорило о достатке семьи. Чайные сервизы из фарфора были очень маленькими. Поэтому за ручку брались только тремя-четырьмя пальцами, а мизинчик сам оттопыривался, так как полностью обхватить ее было попросту невозможно.
Еще одна версия заключается в том, что с помощью оттопыренного мизинца демонстрировали свой достаток. Раньше кольца и перстни носили на всех пальцах, а особо зажиточные люди надевали их в несколько рядов, из-за этого мизинец невольно «смотрел» в другую сторону. Такая мода прошла быстро, согласитесь, это как минимум не очень удобно. А вот положение пальца осталось. Так оттопыривание мизинца стало признаком хорошего тона и возможностью продемонстрировать свою «знатность».
По другой версии, такой жест зародился у гусар. Какие бы приборы в руках они не держали — вилки, ложки, чашки или бокалы с вином — мизинец всегда был оттопырен. Дело в том, что этот палец у них не сгибался из-за травм от своего же оружия — кончара или венгерской сабли.
А вот Уильям Хенсон, эксперт по британскому этикету, считает, что такой жест появился еще в дореволюционной Франции. В то время высшее общество было довольно распутным, и их образ жизни часто становился причиной появления венерических заболеваний. Поэтому оттопыренный мизинец играл роль указателя, свидетельствующего о наличии «дурных» болезней.
Комментарии 2
Истории , Уильям Хенсон
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