"Верни Константинополь": русские ответили Эрдогану

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган удивил многих своей позицией по крымскому вопросу. Оказалось, политик не считает полуостров ни российским, ни украинским, зато уверен, что на самом деле он должен принадлежать современной Турции. Об этом сообщили местные СМИ.

"По мнению Эрдогана, Россия несправедливо отобрала Крым у Османской империи в 1783 году, и эти земли должны быть возвращены современной Турции, которая является продолжением империи", — такую информацию опубликовал турецкий интернет-портал Haber7.

На такой исторический аргумент в России ответила член комитета Госдумы по культуре, депутат от Крыма Светлана Савченко

"В 1783 году Россия у Османской империи Крым не отнимала. Крымское ханство зависело от империи, было вассальным государством, но никогда не входило в ее состав. С исторической точки зрения заявление президента не обосновано".

Она также отметила, что вопрос государственной принадлежности Крыма исчерпан, жители полуострова сами выбрали страну, в которой хотят жить.

При этом недавно Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским и отметил, что не признает "аннексию Крыма".

"Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, а также политическое единство страны", — сообщил турецкий лидер.

Отметим, что стороны договорились создать некую "Крымскую платформу" — международный альянс, который, как может помочь им вернуть Крым.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет", — заявил Зеленский.

А что говорят люди

Россияне на идею Эрдогана "вернуть Крым Турции" среагировали бурно.

Сотни комментариев о некомпетентности и имперских амбициях турецкого лидера появились в Сети.

"Ну тогда предлагаю ему переименовать Турцию обратно в османскую империю и себя назвать Сулейман великолепный";

"Реджип перепил ракы и встретил старческий маразм".

Многие посчитали, что если уж Эрдоган апеллирует к истории, то ему стоит самому вернуть исторические земли греков и армян.

"Да? Ну тогда Турции до хрена всего нужно вернуть Греции! Стамбул, допустим! Уйму земель и желательно бы признать геноцид!";

"Верни тогда Константинополь грекам! С чего это колыбель христианства находится в мусульманской стране?! Да еще и Арарат... А да, а еще и куча городов вроде Трабзона и Карса хорошо бы вернуть армянам и признать уже наконец геноцид...";

"Вернет пускай все, что благополучно забрали у греков, и Константинополь пусть не забывает...".

Некоторые вспомнили Эрдогану решение сделать из Собора Святой Софии мечеть:

"То есть он делает из мирового культурного наследия мечеть, призывает отжать Крым вместе с народом (может как обычно вырезать их решить), зовет президента Франции психом, а на него карикатуру нельзя сделать...".

При этом пользователи Сети считают, что у Эрдогана уже давно зреет идея возрождения Османской империи и построения нового мира.

"Посмотрите, что творится в Карабахе. Это явно с его подачи все инициировано. Эрдоган просто хочет сделать тюркским еще один кусок земли, на котором, кстати, уже кучу веков стоят церкви. А уж Азербайджан итак часть большого тюркского мира, считай тоже Турция...".