Кто победил в первом бою между русскими и китайцами 

В середине XVII века началось проникновение русских в земли, которые считались тогда в Китае собственными. Точнее говоря, это были земли маньчжуров, а как раз в то время маньчжуры стали господствовать в Китае, утвердив на императорском престоле свою династию Цин, правившую до 1912 года.

Ачанский бой: первая русская победа

Первоначальному успеху русской экспансии в Маньчжурии способствовало то, что силы маньчжуров были до 1662 года отвлечены на окончательное покорение Южного Китая. Тем временем, в 1649-1651 гг. Ерофей Хабаров со своими казаками основал ряд поселений вдоль реки Амур. Здесь жили племена гиляков, дауров и других народов, считавшихся маньчжурскими подданными. Хабаров начал собирать с них дань на имя русского царя.

Это вызвало вмешательство местных цинских властей. Губернатор Нангута Хайсэ зимой 1651/52 г. решил выступить против незваных пришельцев и проучить их. В марте его войско из маньчжуров и подвластных племён подошло к Ачанскому острогу, основанному Хабаровым на берегу озера Болонь. Здесь 24 марта 1652 года состоялся первый в истории бой между русскими и китайскими войсками.

У маньчжуров и их подданных было чуть больше 2 тысяч человек, у казаков — немногим более 200. Несмотря на это и на то, что маньчжуры внезапно подошли к острогу, их нападение было отбито. У обеих сторон имелось огнестрельное оружие. Однако казаки нанесли противнику страшное поражение. Почти 700 врагов остались мёртвыми на поле боя, остальные бежали, немногие попали в плен. Казакам достались богатые трофеи, кони и весь обоз маньчжурского войска. У казаков погибло только 10 человек. Таким образом, первое столкновение между русскими и китайскими подданными завершилось победой русских. В полной мере это ещё не было сражением между русскими и китайцами в национальном смысле, так как этнических китайцев в этом войске Цинской империи не было.

Контрнаступление маньчжуров

Это было только начало. Несмотря на свою победу, казаки поняли, что теперь столкнулись с неприятелем, значительно более сильным и организованным, чем местные племена. Под стенами острога неизбежно снова появятся маньчжуры и с большими силами. Следовало лучше подготовиться для грядущих столкновений. Поэтому с весенней водой 1652 года казаки эвакуировали Ачанский острог. Маньчжуры основательнее позаботились о предстоящей войне. Первым делом они решили консолидировать свои силы, временно оставив окраины, куда проникли русские. Вновь назначенный в Нингут в 1652 году энергичный маньчжурский губернатор Шархуда приказал приамурским племенам — цинским подданным — переселиться с берегов Амура на Сунгари. Расчёт был на то, что, собирая ясак, русские последуют за этими племенами вглубь Маньчжурии, и там им можно будет нанести поражение. Так и произошло.

6 июня 1654 года десятник Онуфрий Степанов Кузнец, ведя свои пятьсот казаков вверх по Сунгари, натолкнулся в районе нынешнего города Фуцзинь на войско, состоявшее из маньчжуров и корейцев — подданных многонациональной Цинской империи. Превосходство противника над русскими было двукратным. Однако, учитывая исход Ачанского боя в значительно менее благоприятных условиях, русские могли бы и здесь одержать победу. Тем не менее, откровенная неумелость командира обрекла русских на поражение. Отряд Кузнеца был разбит и отступил на Амур. Здесь в устье реки Хумаэрхэ (Кумары) он заложил Кумаринский острог. На помощь к нему подошёл отряд Петра Бекетова. Но маньчжуры не оставили их здесь в покое. В марте 1655 года они подступили к острогу. Все попытки овладеть им оказались неудачными. Русские отбились, и со вскрытием рек маньчжуры ушли. Но и казаки были вынуждены оставить острог из-за нехватки продовольствия. Русская экспансия в Маньчжурию была остановлена.

Борьба за Албазин и признание русскими поражения

Противостояние цинскому контрнаступлению требовало правительственных усилий со стороны Москвы. Но при царском дворе не уделяли внимания этой далёкой окраине, откуда новости доходили больше чем за год. Колонизация Дальнего Востока была уделом в основном «охочих», вольных людей, которые стремились уйти из-под власти царских воевод. Поэтому русская администрация в Восточной Сибири часто не только не оказывала помощи своим колонистам, но даже враждебно смотрела на их движение в маньчжурские земли. Это роковым образом сказалось на судьбе первого русского проникновения на Дальний Восток. В 1658 году маньчжуры повторно разбили русских на Сунгари, причём Степанов Кузнец погиб в этом бою. В том же году маньчжуры в первый раз стёрли с лица земли Албазин. Этот пункт на долгие годы стал ключевым в русско-китайской борьбе за Дальний Восток.

У маньчжуров тоже не всегда хватало сил удержать своё господство на этой окраине. Русская стихийная колонизация продолжалась. В 1665 году беглые казаки возобновили Албазин. Чтобы заслужить прощение властей, они начали собирать ясак с местных племён, присылая его нерчинскому воеводе. В 1672 году албазинцы были амнистированы. А в 1682 году Албазин стал столицей нового воеводства Русского царства. Албазинское воеводство простиралось по обоим берегам Амура, то есть и на современную территорию Китая. Это был пик первой русской колонизации Дальнего Востока.

Но Цинская империя готовилась к решающему ответному удару. В Пекине прекрасно знали, что сообщение этой далёкой окраины с центром России затруднено, и войско, посланное из Москвы, будет добираться сюда не меньше двух лет.

В 1685 году по меньшей мере 5-тысячное цинское войско, в составе которого на сей раз были и этнические китайцы, двинулось на покорение Албазина. По людям и артиллерии оно превосходило албазинцев в десять раз. Мощные китайские пушки прошивали насквозь деревянные стены крепости. После 20-дневной обороны у русских закончились запасы пороха, и только тогда они сдались. Китайцы разрушили Албазин.

При сдаче произошёл интересный эпизод. Далеко не все казаки воспользовались предоставленной им возможностью уйти в Нерчинск. Больше ста человек соблазнились предложением маньчжурского военачальника Лантаня и согласились вступить в императорскую гвардию. Так возникла первая русская община в Китае. Довольно быстро она вся китаизировалась, но её потомки до ХХ века сохранили православную веру.

Тем временем, албазинский воевода Алексей Толбузин в том же 1685 году предпринял попытку реванша. Русские в третий раз возобновили Албазин. Но предпринятый китайцами в 1686 году новый поход положил конец этому поселению. На переговорах в Нерчинске в 1689 году неопытный и робкий царский посланник Фёдор Головин согласился с демаркацией между Россией и Китаем не по Амуру, а по Становому хребту. До 60-х годов XIX века Приамурье осталось во владении Китая.