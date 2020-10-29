Какие немецкие войска продолжали воевать после 9 мая

Закончившаяся капитуляцией Германии Великая Отечественная война, на самом деле, еще долго давала о себе знать.

На протяжении не одного года в отдельных районах Европы продолжались бои. Сражались с остатками фашистской армии, не захотевшей сдаваться, окопавшимися в подполье партизанами, народным ополчением, поддерживающем режим Гитлера.

Вступив на территорию Германии, советская армия продолжила свой поход вглубь страны, разделенной, в итоге, на две части, и после подписания акта о капитуляции.

Вервольфы

Подпольная группа, созданная в разделенной на оккупационные зоны Германии, состояла, по сути, из подростков и стариков. Основной целью подпольщиков стали диверсионные действия против сил союзников и Красной армии. Стандартная тактика «Оборотней» – подрыв первой и последней машин колонны, после чего начинался обстрел солдат. В числе прочих «заслуг» немецких партизан – диверсии на железной дороге, захват ключевых лиц и подрывы важных объектов.

Действовали "Вервольфы" на территории Германии вплоть до 1946 года. Победу над ними, по воспоминаниям участников войны, удалось одержать при помощи гражданского населения Германии.

Встреча на Эльбе

Легендарная встреча советских и американский войск, вошедшая в историю и неоднократно воспроизведенная в кино, произошла 25 апреля 1945 года неподалеку от города Торгау, стоящего на реке Эльба. Встреча войск 1-го Украинского фронта Красной армии и 1-й армии США стала, действительно, историческим событием, сыгравшим важную роль во Второй Мировой войне.

Собственно, на самом дел, встреч было несколько. В первую из них, солдаты США пересекшие Эльбу с западного берега, 25 апреля повстречали на берегу восточном советских солдат. Позже в тот же день другой американский патруль повстречал солдат Красной армии на разрушенном мосту через Эльбу.

На следующий день произошла еще одна встреча советских и американских солдат. Она и вошла в официальную историю, в первую очередь благодаря сделанной во время нее знаменитой фотографии. На ней 2-й лейтенант Уильям Робертсон и лейтенант Александр Сильвашко пожимают друг другу на фоне надписи «Восток встречается с Западом».

Легендарная встреча принесла свой результат в итоги войны. Вооруженные силы Германии оказались расколоты на две части, что серьезно осложнило гитлеровцам жизнь. После войны эта река стала линией разграничения Германии между СССР и странами Запада.

Бои после капитуляции

Далеко не все немецкие солдаты желали сдаваться на милость победителя. Многие из них, сформированные в отряды, уходили вглубь страны и дальше – Литву, Чехословакию, Австрию, Польшу и другие страны Восточной Европы, оккупированные Германией.

Большинство из подпольных группировок немцев, воевавших после подписания акта о капитуляции Германии, продержались не долго.

Знаменитая Пражская операция, положившая конец существованию германских армий «Центр» и «Юг», завершилась освобождением Чехословакии 11 мая. В тот же день капитулировала большая часть немецких войск, держащих под контролем юго-восток Германии. Сопротивлявшихся напору союзников немцев заставили сдаться во время боев в Судетах.

Вплоть до 23 мая под контролем Германии оставалась северная часть страны, область Шлезвиг-Гольштейн. Впрочем, серьезного сопротивления они не оказывали. Остатки правительства были арестованы, а войска, которые не вели серьезных боевых действий уже с 9 мая, сложили оружие.

Вглубь Германии

Сопротивление войскам союзников, временами, довольно серьезное, оказывали немецкие войска, отступившие на территорию стран Прибалтики и Польши. Вплоть до 15 мая ожесточенно отбивалась от союзнических войск группировка немцев, расположившаяся на западе Литвы. Бой, вошедший в историю как «Курляндский котел», завершился разгромом остатков фашистских войск. Тогда же свои боевые действия в Европе фактически прекратила и Красная Армия.

22 мая в лесу на границе с Восточной Пруссией советские солдаты повстречались с бойцами Вальтера Крюгера – немецкого офицера, привлекшего на свою сторону поддерживающих идеи нацизма латышей.