Кто и зачем заказывает стриптиз на похоронах 

В каждой стране есть свои традиции, которые принято соблюдать на похоронах. Одни из них не вызывают удивления, другие же — повергают в шок. К примеру, в некоторых регионах Китая на похороны обеспеченных людей приглашают… стриптизерш. С какой целью это делается? Выяснял "Рамблер".

По одной версии, стриптизерши на похоронах должны расшевелить толпу. На похороны обеспеченных людей, как правило, приходит много человек. Согласно другой версии, провокационные танцы полуобнаженных девушек являются "ритуалом плодородия".

"В некоторых местных культурах танец с эротическими элементами может рассматриваться как воплощение желания покойного быть благословенным множеством детей",

— объясняет традицию Хуань Цзяньсинь, профессор университета в провинции Фуцзянь.

Если верить историческим сводкам, упоминание женщины, раздевающейся в храме, появляется еще во второй половине XVIII века.

Увидеть стриптиз на похоронах можно не только в Китае, но и в Тайване. Однако по словам антрополога из Университета Южной Каролины Марса Московитца, подобное происходит лишь в небольших городах, не в мегаполисах.

Еще одна цель данного мероприятия — взбодрить близких покойного. Как правило, на похороны заказывают специальные машины, к которым крепят шесты для стриптизерш. Процессия также может сопровождаться музыкой и фейерверками.

Нередко подобные похороны провоцируют общественные скандалы. Так, в 2019 году на похороны одного из тайваньских политиков пригласили 50 стриптизерш. Узнав об этом, простые граждане резко осудили семью умершего. При этом близкие политика заявили, что всего лишь хотели почтить память покойного, который любил весело проводить время.