Почему мы боимся разбитых зеркал 

Многие люди уверены, — разбитое зеркало сулит беду. Но откуда взялась эта примета и почему в нее верят подчас даже несуеверные люди? Разбирался "Рамблер".

В давние времена зеркала считались неким порталом между миром живых и мертвых. Существовало убеждение, что зеркало день за днем накапливает в себе энергию домочадцев, а если его разбить, то может нарушиться баланс между двумя мирами, из-за чего нечисть проникнет в мир живых.

Согласно другой теории, сотни лет назад зеркала считались роскошью и стоили очень дорого. Графы и князья учили прислугу бережно относиться к подобным вещам, но у них не всегда получалось. Именно поэтому богатые люди придумывали наказания и страшные небылицы про зеркала, а слуги беспрекословно всему этому верили. Они сильнее боялись разгневанных злых духов, чем негодования господ. Так и появилось суеверие о том, что разбитое зеркало в доме — к беде.