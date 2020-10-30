Русская секс-миссия в Прибалтике и сбитый НЛО

Не так давно Daily Express опубликовала сенсацию: НЛО превратил российских солдат в камень в ответ на стрельбу. Газета ссылалась при этом на документы ЦРУ, а те, в свою очередь, ссылались на перевод из "авторитетной" газеты "Вечерний Тернополь".

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков © РИА Новости / Сергей Пятаков

Тридцатого октября 1938 года на американской радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров".

Она была стилизована под прямой репортаж с места событий. И рассказывала о нападении марсиан на восточные штаты США. Это вызвало шок у слушателей. Как писали потом газеты – почти 5 миллионов слушателей приняли постановку за реальные новостные репортажи. Многие, наверное, пропустили начало программы с предупреждением о вымышленности событий. А к тому моменту, когда на 40-й минуте транслировалось повторное напоминание, что репортаж не настоящий – многие американцы уже прятались в своих подвалах с запасом продовольствия и оружия. Американцы в панике требовали, чтобы вооруженные силы страны покончили с пришельцами. Автомобильные пробки из Нью-Йорка и Филадельфии растянулись на 100 километров. В полицейские участки приходили толпы вооруженных местных жителей и говорили, что готовы воевать против марсиан. Нью-йоркская полиция только за четверть часа получила более двух тысяч вызовов. Люди утверждали, что видели удары марсианских лучей смерти и чувствовали запах отравляющих газов.

Когда все наконец-то выяснилось – американцы вознегодовали и забросали суд исковыми заявлениями о возмещении морального ущерба. Правда, они были отклонены.

А в 1957 году Би-би-си сообщила, что в Швейцарии наблюдается невиданная ранее урожайность макарон. На фоне крестьян, убирающих на полях макароны, диктор сообщил, что главным достижением является то, что в этом году они выросли одинаковой длины. На редакцию обрушилась лавина звонков, причем многие хотели узнать, где можно приобрести саженцы.

В 1962 году шведское телевидение, которое тогда имело лишь один черно-белый канал, объявило о появлении новой технологии, способной сделать изображение цветным. Для этого на телевизор якобы нужно натянуть нейлоновый чулок и смотреть на экран под определенным ракурсом. И тысячи шведов побежали по магазинам покупать чулки. Впрочем, настоящее цветное телевидение появится в Швеции лишь восемь лет спустя.