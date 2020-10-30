Зачем в СССР ставили стеклоблоки в подъездах

Многое, что пользовалось популярностью в советское время, сейчас забыто. Некоторые вещи давно канули в Лету, другие изредка можно увидеть и сейчас. Кстати, многое стирают из памяти и из сферы потребления иногда очень незаслуженно. Например, если вы выросли в Советском Союзе, то наверняка помните такие интересные элементы конструкции, как стеклоблоки, которые можно было увидеть и в бассейнах, и в образовательных учреждениях, и в подъездах. Сейчас такой “дизайн” практически не используют, а вот в советское время он был весьма популярен. Почему — читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Для начала стоит отметить, что блоки, изготовленные из прочного стекла, вовсе не плод гениальной мысли советских инженеров. Придуманы они были американцем Джеймсом Пенникуиком в начале XIX века, а затем, уже в 1930-е годы изобретение модифицировали.
В Советском Союзе поначалу стеклоблоки использовали при оборудовании подвалов жилых домов, а уже после модификации наряду с другими материалами стали применять для строительства. В частности, из стеклоблоков начали возводить внутренние (а часто и наружные) стены подъездов, бассейнов, школ, детских садов, поликлиник, и других зданий. особую популярность они приобрели в СССР в 60-70-х годах XX века. Была расширена цветовая гамма: теперь кроме прозрачного стекла блоки изготавливали из материала синего, желтого и зеленого оттенков.
Эти элементы декора использовались при строительстве не только (и не столько) для красоты, как многим могло бы показаться. Возведение стен из стеклоблоков имело несколько весьма практичных целей. Во-первых, с помощью них была возможность экономить электроэнергию (кстати, именно для этих целей в частности их и придумал американский изобретатель), во-вторых, этот материал был весьма термостойким (согласно ГОСТу 1975 года стеклянные блоки должны были выдерживать перепады температур до 40 градусов), и, наконец, в-третьих, они были не менее прочными, чем кирпичи или камни.