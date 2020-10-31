Как еврей стал «Геббельсом» власовцев

Русская освободительная армия генерала Власова создавалась при непосредственном участии нацистского командования, а значит, не была свободна от идей антисемитизма. В связи с этим удивительна судьба Милетия (Мелетия) Зыкова — еврея, умело скрывавшего своё происхождение и сумевшего выдвинуться на первые роли во власовском движении.

«Независимый бухаринец»

Андрей Власов впервые встретился с Милетием Зыковым в сентябре 1942 года, оказавшись вместе с ним в штабе русских сотрудников Отдела военной пропаганды. Это был своеобразный «филиал» лагеря для военнопленных, располагавшийся в Берлине, на Викториаштрассе, 10. Зыков рассказывал о себе следующее: он идейный марксист, соратник Николая Бухарина , работал в ТАСС и газете «Социалистическое земледелие». В декабре 1942 года Милетий Зыков приложил руку к тексту известной Смоленской декларации генерала Власова. А в 1943-44 годах утвердился в качестве ведущего идеолога власовского движения, заняв должность начальника отдела пропаганды Русского комитета. В 1944 году журналист был произведён в майоры РОА. Зыков редактировал газеты «Заря» и «Боевой путь», издававшиеся там же, на Викториаштрассе. Однако его попытки поставить власовское движение на «бухаринскую платформу» провалились.

Поведение Зыкова по отношению к немцам оставалось подчёркнуто независимым, а порой, как вспоминали свидетели, даже «грубым». Со временем среди власовцев распространились слухи о еврейском происхождении Зыкова. Эта информация дошла и до нацистов. Летом 1944 года немцы пригласили пропагандиста для беседы в отель в местечке Рюдерсдорф. Оттуда Зыков уже не вернулся. Следователь гестапо Йозеф Деддио после войны рассказывал, что Зыкова арестовали как советского шпиона, и хотя доказать это не удалось, он был казнён в лагере Заксенхаузен. Как пишет историк Кирилл Александров , немецкий капитан фон Гроте, близкий к Русскому комитету, считал ликвидацию Зыкова «расправой за его еврейское происхождение со стороны гестапо и русских нацистов».

Правда о происхождении

Подробная биография Милетия Зыкова была реконструирована только в 2013-2015 годах усилиями живущих в Германии исследователей Игоря Петрова и Габриэля Суперфина, которые провели немало времени в архивах. Соратник Власова действительно по паспорту являлся Милетием Александровичем Зыковым, однако это было далеко не первое его имя. Будущий журналист появился на свет 14 февраля 1898 года в еврейской семье в Екатеринославе, и при рождении носил имя Эмиль Израилевич Ярхо. Впоследствии его мать, Анна Аптекман, приняла православие, а в 12-летнем возрасте был крещен и её сын. Мальчика нарекли Мелетием Александровичем. Во время Гражданской войны молодой человек стал известен уже как Николай Михайлович Аптекман. Он успел повоевать и за красных, и за белых, из-за чего в 20-е годы столкнулся с неприятностями.

Проблемы были решены привычным способом — сменой имени и фамилии. Став Милетием Зыковым, в 1932 году в анкете журналист подписался как «Зыков-Ярко». Зыков не обладал типичной «семитской» внешностью, и выдать его действительную национальность могли разве что его собственные оговорки. Военнопленный обманул немцев и в других аспектах биографии. Он не работал в газете «Известия» при Бухарине, и был, по существу, заурядным советским журналистом. На фронт Зыков ушёл рядовым в марте 1942 года, а уже в июле попал в плен. Благодаря газетному опыту Милетий Александрович хорошо разбирался в экономике, чем и сумел впечатлить немцев.

Неизвестно, знал ли об истинном происхождении Зыкова генерал Власов. Следует учитывать, что позиция генерала-предателя по отношению к «еврейскому вопросу» — тема дискуссионная. С одной стороны, в листовках РОА 1943-44 годов регулярно встречались клише антисемитской пропаганды — «жидовский кагал», «еврейский большевизм», «мировое еврейство». С другой стороны, это могло быть не более, чем тактической уступкой немцам. Весьма красноречиво характеризует ситуацию мнение сотрудника министерства пропаганды, доктора Тауберта, который жаловался Геббельсу, что власовское движение «не борется с еврейством и вообще не признает еврейского вопроса».