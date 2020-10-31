Какие неславянские народы жили в Великом Новгороде 

Великий Новгород был самым крупным государством древней Руси. Его владения простирались от территорий современной Смоленской области на юге до Белого моря и Уральских гор на севере. Новгород был преимущественно русским государством, но его население было очень разношерстным. В Новгороде жило много неславянских народов, которые были во всем равны русским.

Коренные жители новгородских концов

Новгород состоял из двух частей — Софийской стороны и Торговой. Это были два берега реки Волхов. Софийская сторона делилась на три конца: Загородский, Неревский и Людин, а Торговая — на Славенский и Плотницкий.

Каждый конец имел свое собственное самоуправление — концовское вече, на котором решались локальные вопросы. В начале истории Новгорода, когда концов было всего три — Славенский, Людин и Неревский, каждый из них получил название по народу, в нем проживавшему.

В Славенском конце селились, как ни странно, славяне, точнее, восточнославянское племя ильменских словен. Название Людина конца произошло от названия карельского племени людики. А с Неревским концом все гораздо сложнее. Некоторые исследователи полагают, что его название связано с племенем меря, другие же связывают его с загадочным племенем Нерева/Нарова, происхождение которого очень сложно определить — некоторые источники называют их финно-уграми, другие — народом прибалтийской языковой семьи, то есть родственниками литовцев и латвийцев.

Кроме названий концов, об этническом многообразии города свидетельствуют и названия улиц. Одна из древнейших улиц города — Прусская, ошибочно ассоциируется с немцами-пруссаками. На самом же деле, во времена, когда строился город, никаких немцев в Пруссии в помине не было. На Прусской улице проживали купцы-пруссы — представители прибалтийского народа, которые в раннем Средневековье обитали в Пруссии, а потом были уничтожены немецкими рыцарями. По соседству с Прусской улицей находилась Чудинцева улица, на которой селились купцы из эстонского народа Чудь.

Судя по всему, славяне в древнем Великом Новгороде вполне могли быть в меньшинстве. Однако именно благодаря ним получилось создать такую сильную торговую республику.

Иностранные купцы

Кроме коренных жителей, в Новгороде постоянно проживало много иностранных купцов. Большинство из них были немцами и скандинавами — шведами и норвежцами. Новгород был самым крупным торговым партнером Ганзейского союза на востоке. Через Новгород в Европу поставлялись все товары из Руси.

Кроме того, через Новгород проходило множество товаропотоков из стран Востока, с Сибири и Урала. Уже в XI веке в Новгороде появляется Готский двор — огромное торговое представительство для всех германоязычных купцов. Он был основан выходцами с острова Готланд, но предлагал свои услуги и шведам, и немцам, и голландцам.

Кроме собственно торгового представительства, в Готском дворе была даже своя собственная католическая каменная церковь — собор святого Олафа. Но скоро его и без того немалых площадей перестало хватать для всех желающих, поэтому ганзейским купцам было разрешено построить Немецкий двор, ставший торговым представительством именно для ганзейских торговцев. Там была церковь святого Петра. Некоторые источники позволяют утверждать, что в XIV-XV веках в Новгороде зимой находилось 150-200 иностранных купцов, а летом их было гораздо больше.

Иудеи

Евреи жили на Руси с незапамятных времен. Уже в X веке в Киеве имелась организованная еврейская община. Евреи были и в Новгороде, возможно, даже в гораздо больших количествах, чем в других русских городах. Прежде всего, их привлекала торговля на пути из варяг в греки, в которой они часто выступали в роли посредников.

К евреям на Руси относились так же, как и к другим народам, новгородцы были бесконечно далеки от сильнейшего средневекового антисемитизма. Свидетельство тому — архиепископ Лука Жидята, протеже Ярослава Мудрого , занявший Новгородскую кафедру в 1034 году. Большинство историков сходится во мнении, что эта "фамилия" была дана ему из-за этнической принадлежности (слово "жид" по крайней мере до XV века имело нейтральный окрас).

Особенно этот факт важен потому, что новгородский епископ был не только духовным, но и политическим руководителем города, полномочия которого можно сравнить с властью современных мэров. Кроме собственно иудеев-евреев, в Новгороде постоянно бывали и хазарские купцы, этнические тюрки, но тоже иудеи, которых тоже называли жидами.

А в XV веке в Великом Новгороде распространилась ересь "жидовствующих". "Жидовствующие" были этническими христианами, которые фактически принимали иудаизм. Лидером секты был некто по имени Схария Жидовин, который был чистокровным евреем.