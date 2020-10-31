Телеигра “Слабое звено” завоевала свою популярность 2000-х годах. Сочетание интересных интеллектуальных вопросов и жесткости ведущей привлекало внимание телезрителей и не отпускало до конца передачи.

Главной запоминающейся “фишкой” игры была коронная фраза телеведущей “Вы — слабое звено. Прощайте!”. Все ее высказывания сопровождались абсолютным равнодушием и даже некоторым презрением.

Вот для вас подборка из 12 непростых вопросов, ответив верно на которые, вы можете быть уверенными в своем интеллекте. Постарайтесь ответить на них и убедитесь, что слабое звено — не вы.

1. Из какого дерева делают спички?

Правильный ответ: осина

2. По мнению Элберта Хаббарда, чтобы избежать этого «ничего не делай, ничего не говори и будь никем».

Правильный ответ: Критика

3. Сколько витков вокруг Земли сделал первый пилотируемый космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту?

Правильный ответ: один.

4. Как сам Александр Грин определил жанр своей повести «Алые паруса»?

Правильный ответ: повесть-феерия

5. С какой частью хвойного дерева сравнивают высокий пост чиновника?

Правильный ответ: большая шишка

6. Мешок чего прислал Пётр I из Голландии в Москву?

Правильный ответ: картошки

7. Хуже чего, как говорят в народе, может надоесть человек?

Правильный ответ: горькой редьки

8. Памятник кому имел ввиду Косой: «Кто ж его посадит, он же памятник» (к/ф «Джентльмены удачи»)?

9. Кто автор романа «Принц и нищий»?

10. Сколько галлонов содержится в одном барреле нефти?

Правильный ответ: 42 галлона

11. Для какого балета Арам Хачатурян написал знаменитый «Танец с саблями»?

Правильный ответ: “Гаянэ”

12. Что такое Волосы Вероники?