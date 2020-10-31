Телеигра “Слабое звено” завоевала свою популярность 2000-х годах. Сочетание интересных интеллектуальных вопросов и жесткости ведущей привлекало внимание телезрителей и не отпускало до конца передачи.
Главной запоминающейся “фишкой” игры была коронная фраза телеведущей “Вы — слабое звено. Прощайте!”. Все ее высказывания сопровождались абсолютным равнодушием и даже некоторым презрением.
Вот для вас подборка из 12 непростых вопросов, ответив верно на которые, вы можете быть уверенными в своем интеллекте. Постарайтесь ответить на них и убедитесь, что слабое звено — не вы.
1. Из какого дерева делают спички?
2. По мнению Элберта Хаббарда, чтобы избежать этого «ничего не делай, ничего не говори и будь никем».
Правильный ответ: Критика
3. Сколько витков вокруг Земли сделал первый пилотируемый космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту?
4. Как сам Александр Грин определил жанр своей повести «Алые паруса»?
Правильный ответ: повесть-феерия
5. С какой частью хвойного дерева сравнивают высокий пост чиновника?
Правильный ответ: большая шишка
6. Мешок чего прислал Пётр I из Голландии в Москву?
Правильный ответ: картошки
7. Хуже чего, как говорят в народе, может надоесть человек?
Правильный ответ: горькой редьки
8. Памятник кому имел ввиду Косой: «Кто ж его посадит, он же памятник» (к/ф «Джентльмены удачи»)?
9. Кто автор романа «Принц и нищий»?
10. Сколько галлонов содержится в одном барреле нефти?
Правильный ответ: 42 галлона
11. Для какого балета Арам Хачатурян написал знаменитый «Танец с саблями»?
Правильный ответ: “Гаянэ”
12. Что такое Волосы Вероники?
Правильный ответ: созвездие Северного полушария