Как авианосец США спас 4 советских солдат 

Самое страшное для моряка — оказаться в открытом океане без воды, пищи и топлива для движения судна. Причем если в средние века, оказавшихся в трудном положении покорителей морей, мог спасти поднявшийся ветер, то сегодня им остается уповать, лишь на проходящее мимо судно. Сложно представить себе, что могло произойти с четырьмя советскими солдатами, оказавшимся в роли робинзонов, если бы не американский авианосец случайно проходивший мимо…

Стихийное бедствие

Началась эта удивительная история ранним утром 17 января 1960 года. В море неподалеку от острова Итуруп Курильской гряды разыгрался обычный в этих местах жестокий шторм. Разгул стихии был настолько мощным, что стоявшую около пирса танкодесантную баржу «Т-36» с четырьмя солдатами на борту оторвало от берега и унесло в открытый океан. Пострадавшими оказались: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов . Всем солдатам было от 20 до 21 года от роду. К чести бойцов надо отметить, что, не смотря на свой юный возраст, они не впали в отчаяние и мужественно пытались бороться со стихией. Оказавшись в море, бойцы предприняли попытку завести мотор и вернуться обратно к причалу. Однако шторм был настолько сильный, что их, несмотря на все усилия, баржу уносило все дальше и дальше от берега. Когда справиться со стихией с помощью моторов не удалось, пострадавшие попытались направить баржу на скалы, чтобы застряв в них, дождаться подхода помощи. Увы, из этого маневра также ничего не вышло. Судно лишь получило вмятины и сильную течь. Тем временем волны достигли 15 метров, испортили радиостанцию, смыли с палубы железный питьевой бак, и стремительно унесли баржу в открытый океан. Тем не менее, «Т-36» все-таки предназначалась для транспортировки танков и имела хорошую устойчивость на воде. Когда шторм стих, солдаты были уверены, что их вскоре найдут. Не тут-то было. За пропавшими солдатами, действительно, была отправлена спасательная команда. Однако едва моряки достигли скал, за которые солдаты хотели зацепиться, как обнаружили на воде сорванный волнами питьевой бак и другие предметы обихода. Спасатели посчитали, что солдаты погибли, а судно затонуло.

Дрейф

Тем временем, жертвы шторма были живы, совершая вынужденный океанский круиз на юго-восток от Курильских островов. Из еды у несчастных была банка тушенки, немного перловой крупы, мешок картошки и выданные им накануне караула сухие пайки. Поскольку было неизвестно, когда придет спасение, и произойдет ли это вообще, солдаты разделили еду на мизерные порции и приготовились к долгому плаванию. Днем они вычерпывали воду из трюма и ловили рыбу. Ночью смотрели в море в надежде увидеть спасительные огни, проходящего мимо судна. Но, все было тщетно. Дни превращались в недели, а одиночное плавание продолжалось. Подходила к концу вода, предназначенная для охлаждения дизелей, которую за неимением иной пили вынужденные путешественники. Еды также оставалось в обрез. В особое уныние солдат привела газета «Красная звезда», случайно обнаруженная на барже. В ней сообщалось, что СССР планирует проведение ракетных стрельб именно в том районе Тихого океана, где дрейфовала баржа. Было ясно, что суда будут обходить участок океана и скоро спасения ждать не приходиться. К 23 февраля еда закончилась вовсе. Ребята уже приготовились умереть, как спустя две недели голода, 7 марта они услышали над собой винты вертолета. Робинзонада солдат срочной службы продолжалась 49 дней.

Спасение

Обнаружили горе путешественников пилоты вертолетов американского авианосца «Кирсардж». Во время учебного вылета американцы увидели в океане странную баржу с советскими опознавательными знаками на борту. С воздуха было видно, что на судне находятся люди, правда, было не ясно живы они или нет. Действительно к этому моменту от истощения солдаты уже не могли ходить. Несчастных с большой аккуратностью доставили на авианосец, оказали первую помощь и накормили. Спасенных моряков доставили в Сан-Франциско, где на пресс-конференции они рассказали о тех трудностях, которые им довелось пережить во время путешествия в открытом океане. Прием солдатам был оказан радушный. Спасенным бойцам выдали по сто долларов, свозили на экскурсию в Нью-Йорк и затем отправили домой. В СССР солдаты были награждены орденами Красной Звезды, после его вернулись дослуживать в родную часть.