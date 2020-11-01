Что можно купить на одну пенсию в Израиле 

О том, насколько страна цивилизована, можно судить по тому, как в ней относятся к детям и к пенсионерам. Израиль — это государство, в котором одинаково комфортно быть и ребенком, и стариком. На пенсию израильтяне выходят в 67 лет, а израильтянки — в 62 года. При этом средняя пенсия в стране — 6 000 шекелей, что примерно составляет 139 тысяч рублей. Кажется, это очень много, но не стоит забывать и о том, что жизнь в Израиле обходится недешево. Так что же могут себе позволить на свои пенсии израильтяне преклонного возраста?

Американское издание CeoWorld поместило это ближневосточное государство на восьмую позицию в рейтинге самых дорогих для жизни стран. Журналисты издания «АиФ» изучили возможности израильских пенсионеров, взяв за основу цены в столице страны — Тель-Авиве.

Куриное филе

Куриное мясо в стране очень популярно — любая хозяйка знает десятки блюд из курицы и мастерски их готовит. Гефилте гелзеле, цимес, куриный паштет и просто жареные окорочка и крылышки едят почти в каждой семье. Ну и, конечно, куриное филе в «хит-параде» продуктов находится на одном из лидирующих мест.

Килограмм куриного филе в Тель-Авиве стоит 36,96 шекеля (856 рублей). Поэтому при пенсии 6 000 шекелей, гражданин страны может приобрести в месяц 162,3 кг этого востребованного продукта.

Говядина

Так как в Израиле многие не едят свинину, крольчатину и конину по религиозным убеждениям, спрос на говядину очень высок. Такое мясо обходится израильтянам в два раза дороже, чем самое лучшее куриное филе. В магазине килограмм говяжьего мяса стоит 80,17 шекеля (1856 рублей), поэтому среднестатистический пенсионер может купить на всю пенсию 74,8 килограмма.

Молоко

Небольшой Израиль считается настоящей молочной империей, соревнуясь по объемам производства молока со многими крупными странами. Ежегодно тут производится 1,5 млн литров молока, но это не значит, что оно отпускается всем по символической цене. Литр продукта обходится в 6,15 шекеля (142 рубля), а значит пенсионер сможет купить в месяц 975,6 литра.

Хлеб

В Израиле очень любят традиционные сорта хлеба, которых в стране немало. Многие из хлебобулочных изделий связаны с религиозными праздниками, например, плетенка хала. Но местные пекарни могут предложить своим клиентам и самый обычный хлеб и батоны. Пенсионер на свои 6 000 шекелей может приобрести 770 с четвертью батонов, по средней цене 7,79 шекеля (180,4 рубля) за штуку.

Апельсины

Сельское хозяйство в Израиле — очень хорошо развитая отрасль, поэтому страна обеспечивает себя всем необходимым: овощами, фруктами, ягодами, зеленью и даже цветами. Апельсины — самые дешевые дары садов, которые обычно стоят 7,83 шекеля (181 рубль) за килограмм. Одна пенсия — это 766 кг отборных израильских апельсинов.

Бананы

Во всем мире бананы стоят дешевле апельсинов, но Израиля это правило почему-то не касается. Килограмм тропических фруктов продавцы оценивают в 10,74 шекеля (248 рублей), поэтому пенсионеру не приходится рассчитывать более чем на 588 кило.

Яблоки

Мы уже говорили, что ценообразование на сельхозпродукцию в стране не совсем логичное? Вот еще один неплохой пример — кило яблок стоит в столице Израиля 12 шекелей (278 рублей). Поэтому яблок пенсионеры хоть и могут поесть вдоволь, но ограничены лимитом в 500 кг.

Репчатый лук

А вот с овощами все в порядке — лук в Тель-Авиве так же доступен, как и у нас. Это один из самых дешевых овощей, с ценой 4,76 шекеля (110 рублей). Целых 1260 кг израильский старичок может купить, если решит потратить все до копейки на этот сельхозпродукт.

Картофель

Картофель немного дороже, чем лук — на целый шекель. При цене за килограмм 5,64 (130 рублей), на среднюю израильскую пенсию можно запасти целых 1063 кг картофеля.

Помидоры

Израильские помидоры по цене ближе всего к апельсинам. Цена одного килограмма этих овощей составляет 7,69 шекеля (178 рублей) за килограмм. 780 кг — это все, что можно купить, выложив в овощном отделе все 6 000 кровных пенсионных шекелей.

Сыр

В стране выпускают свой эксклюзивный сорт сыра цватит, а кроме него обычные для магазинов всего мира гауду, камамбер и рокфор. Но мы рассмотрим как вариант именно традиционный израильский продукт цватит, представленный в продаже в среднем по 51,68 шекеля (1197 рублей). На пенсию можно запасти целых 116 кг отличного сыра.

Сигареты

Так уж сложилось, что израильтяне много курят. Неутешительная статистика говорит, что с сигаретами не расстается 19,6% граждан старше 15 лет, при средних показателях по развитым странам 18,4%. И это несмотря на то, что табак тут очень дорогой. Пачка популярных американских сигарет обходится в 35 шекелей (810 рублей), а это значит, что на пенсию можно купить 171 пачку.

Пиво

Израиль — настоящий рай для любителей пива. Ежегодно в стране проходят несколько пивных фестивалей, а количество больших и малых пивоварен не поддается учету. Вниманию ценителей предложены как классические сорта, так и экзотика — гранатовое и безглютеновое пиво, финиковый эль и много других интересных вариантов. Бутылка 0,5 пенного местного производства стоит 10,66 шекеля (247 рублей), а это дает возможность покупать на пенсию 562 бутылки или просто 281 литр ежемесячно!

Бензин

Автомобиль в Израиле удовольствие очень дорогое. Высокие налоги поднимают цену новой машины почти вдвое, по сравнению с другими странами. Хорошо хоть бензин не так уж и дорог — всего 6,14 шекеля (142 рубля) за литр. Следовательно автомобилист-пенсионер может купить в месяц 977 литров горючего.

Коммунальные услуги

В месяц владелец квартиры в Тель-Авиве площадью 85 кв. метров отдает коммунальным службам 920,47 шекеля (21 319 рублей). Поэтому выходит что за 6 000 шекелей средней пенсии житель страны может оплачивать жилье на протяжении 6,5 месяцев.

Фитнес-клуб

Средняя продолжительность жизни в Израиле весьма солидная — 82,1 года. Это больше чем в других развитых странах — 80,5 лет. Возможно дело в том, что израильтяне, в том числе и пенсионного возраста, охотно занимаются спортом и обожают фитнес-клубы и разные спортивные секции. Месячный абонемент в тренажерный зал стоит 259,21 шекеля (6003 рублей), то есть на одну среднюю пенсию можно заниматься спортом целых 23 месяца.