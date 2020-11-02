«Сказки и песни Союзмультфильма» посмотрели 1,5 млн

30 октября при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации прошёл онлайн-концерт «Сказки и песни Союзмультфильма». Только за время прямого эфира во ВКонтакте «Русского Радио» концерт посмотрело около миллиона человек. А за последующие сутки аудитория выросла до полутора миллионов зрителей. Такой интерес к событию не удивителен, ведь песни из советских мультфильмов знает и любит буквально каждый в нашей стране. А современное звучание, которое народным хитам придали популярные артисты, привлекло и совсем молодую аудиторию.

Пресс-служба

Как следует из названия, в концерте прозвучали не только песни, но ещё и сказки. Между музыкальными номерами исполнители делились сокровенными воспоминаниями из своего детства, а артисты озвучки представили фрагменты из «Простоквашино», «Зебры в клеточку», «Оранжевой коровы», «Суворова» и других мультфильмов, которые легендарная Киностудия «Союзмультфильм» выпускает сегодня.

Информационными партнёрами проекта выступили «Русское радио», «СберЗвук», «Рамблер» и Cosmopolitan.