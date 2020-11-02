«Сказки и песни Союзмультфильма» посмотрели 1,5 млн

30 октября при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации прошёл онлайн-концерт «Сказки и песни Союзмультфильма». Только за время прямого эфира во ВКонтакте «Русского Радио» концерт посмотрело около миллиона человек. А за последующие сутки аудитория выросла до полутора миллионов зрителей. Такой интерес к событию не удивителен, ведь песни из советских мультфильмов знает и любит буквально каждый в нашей стране. А современное звучание, которое народным хитам придали популярные артисты, привлекло и совсем молодую аудиторию.
Над постановкой мультконцерта кропотливо трудилась группа известного режиссёра Александра Игудина. Репертуар и образы подбирались индивидуально для каждого исполнителя. Ани Лорак с дочерью Софией в белоснежных костюмах спели «Колыбельную медведицы», а блистательный Николай Басков с присущим ему тонким юмором погрузил зрителей в атмосферу тропического острова «Чунга-Чанга». Денис Клявер в образе Водяного из «Летучего корабля» был настолько убедителен, что вызвал неподдельное сочувствие к своему герою. Диана Арбенина с дочерью Мартой, читающей рэп в образе «Чебурашки», смогли удивить даже самую искушённую публику, как и Niletto с гармошкой в руках, так трогательно спевший про «Голубой вагон». И, конечно, всем надолго запомнятся Дима Билан с «Песенкой Крокодила Гены» о Дне рождения, «Дельфины» в интерпретации Burito, песенка Золушки от Юлианны Карауловой, Саша Попова в образе царевны Забавы и «Катерок» в исполнении Маши Вебер.
Пресс-служба
Как следует из названия, в концерте прозвучали не только песни, но ещё и сказки. Между музыкальными номерами исполнители делились сокровенными воспоминаниями из своего детства, а артисты озвучки представили фрагменты из «Простоквашино», «Зебры в клеточку», «Оранжевой коровы», «Суворова» и других мультфильмов, которые легендарная Киностудия «Союзмультфильм» выпускает сегодня.
Информационными партнёрами проекта выступили «Русское радио», «СберЗвук», «Рамблер» и Cosmopolitan.