Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶

Женщина выиграла в лотерею в 20 миллионов рублей 

Passion.ru 1 час назад
«Я упала на пол от неожиданности»
Фото: pixabay.com
Жительница США чувствовала себя несчастной, но решила испытать удачу и сорвала джекпот в размере 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей), пишет The State.
Американка из города Колумбия, штат Южная Каролина, которая не захотела называть своего имени, призналась, что купила лотерейный билет, когда была в депрессии. При этом девушку не покидало ощущение, что скоро все изменится. Американка решила довериться интуиции и приобрела билет моментальной лотереи за десять долларов (790 рублей). Стерев защитный слой на бумаге, она не поверила глазам.

«Я думала, меня подводят глаза. Я упала на пол от неожиданности. Я урвала этот шанс»,

— подчеркнула она.
Как именно американка потратит деньги, она уточнять не стала. Издание пишет, что победительница купила билет в магазине, который получил за его продажу комиссию в 2,5 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей). При этом организаторы лотереи добавили, что шанс сорвать джекпот у девушки был один на 780 тысяч.
Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.
Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.
Видео дня. Самые чудовищные женщины в истории
Passion.ru: последние новости
Воры объяснили, как выбирают квартиры для ограбления Воры объяснили, как выбирают квартиры для ограбления Самые пикантные сексуальные традиции Древнего Рима, о которых вы, возможно, не знали Самые пикантные сексуальные традиции Древнего Рима, о которых вы, возможно, не знали Японская принцесса отречется от королевского титула ради свадьбы Японская принцесса отречется от королевского титула ради свадьбы
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
На видео сняли акулу, укусившую туристку
00:17
На видео сняли акулу, укусившую туристку
Люди
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Самые быстрые самолеты в мире
17:30
Самые быстрые самолеты в мире
Вещи
Кошка нырнула в купель во время проповеди
00:23
Кошка нырнула в купель во время проповеди
Истории
Что будет, если выстрелить в космосе
10:05
Что будет, если выстрелить в космосе
Безумный мир
Злобный павиан скинул таксиста со стены дома
01:30
Злобный павиан скинул таксиста со стены дома
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение