Жительница США чувствовала себя несчастной, но решила испытать удачу и сорвала джекпот в размере 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей), пишет The State.

Американка из города Колумбия, штат Южная Каролина, которая не захотела называть своего имени, призналась, что купила лотерейный билет, когда была в депрессии. При этом девушку не покидало ощущение, что скоро все изменится. Американка решила довериться интуиции и приобрела билет моментальной лотереи за десять долларов (790 рублей). Стерев защитный слой на бумаге, она не поверила глазам.

«Я думала, меня подводят глаза. Я упала на пол от неожиданности. Я урвала этот шанс»,

— подчеркнула она.

Как именно американка потратит деньги, она уточнять не стала. Издание пишет, что победительница купила билет в магазине, который получил за его продажу комиссию в 2,5 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей). При этом организаторы лотереи добавили, что шанс сорвать джекпот у девушки был один на 780 тысяч.

Ранее жительница Австралии обнаружила , что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.

Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.