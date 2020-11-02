Впервые был запечатлен неуловимый кальмар

Ученым из сообщества SQUID наконец-то удалось то, что никогда не удавалось ранее. А именно обнаружить одного из самых неуловимых головоногих моллюсков — легендарного кальмара «Бараний рог» (Spirula spirula).

Странный, похожий на кальмара головоногий моллюск, наконец, был заснят на камеру в его естественной среде обитания. Кальмар Бараний рог до сих пор официально не встречался в дикой природе. При всем при этом, их крошечные раковины — обычное явление на пляжах по всему миру.

Невероятно, но это действительно первое наблюдение в естественной среде за живым Спирулой, также известным как кальмар Бараний рог. Для его обнаружения группа исследователей из Института океана Шмидта отправила дистанционно управляемый подводный аппарат в глубины Большого Барьерного рифа Австралии.

В результате часовая видеозапись, транслируемая в прямом эфире на YouTube, примерно через 13 минут позволила увидеть дразнящий взгляд на этого кальмара. Океанологи изначально понятия не имели, на что они смотрят, пока кальмар длиной 7 см успешно дебютировал под прицелом камеры.

Причудливое существо может похвастаться выпученными глазами, восемью конечностями и двумя щупальцами. Данные показывают, что неуловимое существо было официально обнаружено на глубине 850 метров под поверхностью, почти на самом пределе, куда уже прочти не проникает солнечный свет. Ученые теперь знают, что под его внешним телом цилиндрической формы находится раковина с газовыми камерами, позволяющими кальмару оставаться на плаву.

Океанский институт Шмидта с радостью поделился своими выводами в социальной сети Twitter:

«Нам невероятно повезло, что мы смогли увидеть этих существ, у них много вымерших родственников, но то что мы видим является живым представителем рода Spirula, семейства Spirulidae и отряда Spirulida».

Каракатицы и кальмары данного типа представляют собой крайне интересные объекты для изучения, ввиду того, что они единственные из известных существ на планете Земля, которые имеют такую внутреннюю раковину с камерами для плавучести. То, как эти кальмары ориентируются под водой, теперь заставляет ученых сомневаться во всем, что, по их мнению, они знали. В аквариумах пойманные кальмары часто плавают с опущенной головой. Однако в видео, выпущенном на этой неделе, видно, что кальмар делает прямо противоположное. Зоолог Майкл Веччионе сделал заявление по этому поводу:

«Многие океанологи теперь буквально сходят с ума, потому что голова поднята вверх. И причина, по которой они волнуются, в том, что панцирь с его плавучестью находится на другом конце кальмара. Так что можно подумать, что голова, которая тяжелее, будет свисать».

Еще одна последняя загадка, связанная с этими кальмарами остается нерешенной. Это связано с чернилами, которые оставили эти кальмары после того, как уплыли. Возможно, это некая защитная реакция организма.