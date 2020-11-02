"Совсекретно": как чекисты юных террористов обезвредили

Железный занавес держал страну в узде, но многие страстно желали оказаться "по ту сторону". Запад манил. И порой единственным способом познать запретный плод становилось дерзкое преступление. 2 ноября 1973 года четверо студентов захватили пассажирский самолет. У них было два требования: выкуп и коридор в Швецию.

Фото: © РИА Новости / Владимир Терентьев © РИА Новости / Владимир Терентьев

Вооруженные захваты самолетов в СССР случались регулярно. В качестве оружия преступники использовали бомбы, пистолеты, ножи Результаты ЧП были разными: их уничтожали, они сдавались сами, а порой добровольно возвращались на родину. Был случай, когда угнанный самолет прямо в воздухе был ликвидирован истребителем. В январе 1973 года правительство приняло решение выделить угон воздушного судна в самостоятельный вид преступления. Но ничего не изменилось. Уже в мае при обезвреживании бандита у него в руках взорвалась бомба. Находившийся в воздухе лайнер разорвало на части: погиб 81 человек. Это стало крупнейшим терактом в СССР. Впрочем, повсеместного внедрения в аэропортах металлоискателей и рентгеновских аппаратов проведено не было: слишком дорого и хлопотно. На каждом борту по-прежнему находился лишь сотрудник в штатском. Роковая ошибка.

В ноябре приключилась новая напасть. Решившая сбежать на Запад группа студентов взяла в заложники 31 пассажира и членов экипажа Як-40, следовавшего рейсом Москва – Брянск. Незадолго до посадки вооруженные обрезом и ружьями захватчики приказали остолбеневшим людям оставаться на местах. Потом хладнокровно открыли огонь по вышедшему на шум бортмеханику и одному из отважных пассажиров, предпринявшему попытку обезвредить их главаря. Пилоты успели запереться в кабине. Кто были эти безжалостные террористы? Да, в общем-то, простые ребята из самых обычных семей. Правда, их накрепко спаяла любовь ко всему западному: один мечтал попасть на выступление любимой Led Zeppelin, другой посмотреть американские прерии, третий был хиппи, а последний изъявлял готовность подписаться под любую авантюру, лишь бы "свалить". Начитавшись историй про угоны, они и решили стать воздушными пиратами. Один из них оставил родственникам трогательную записку, украшенную нарисованной головой индейца: "Мама и Женя! Я уехал в Америку 2 ноября 1973 года. Буду писать "

На земле всё уже знали. Но приземлиться в Брянске не удалось. Преступники прострелили кабину пилотов и ворвались внутрь, потребовав возвращения в Москву. На обратном пути Як-40 сопровождали готовые в любой момент сбить его истребители. Террористы сообщили требования: 3 миллиона долларов и вылет в Швецию в обмен на заложников. На это советское руководство пойти не могло: уже пролилась кровь. Было принято решение штурмовать. Подобного опыта в стране не было. Руководство операцией взял на себя первый зампред КГБ СССР Семен Цвигун , а курировал ее лично председатель Комитета Юрий Андропов . С террористами вступили в переговоры, обещали им деньги, полные баки топлива и Швецию. Но лишь с одной целью – оттянуть время для формирования штурмовой бригады. Когда она была готова, под видом передачи денег начался штурм, во время которого использовались огнестрельное оружие и гранаты со слезоточивым газом. Операция длилась всего четыре минуты и прошла безупречно. Потом она войдет во все учебники по антитеррору и получит гриф "Совсекретно". Огромную помощь силовикам оказал командир корабля Иван Кашин.