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Истории, когда дети были воспитаны животными 

Анастасия Иванова 1 час назад
Истории, когда дети были воспитаны животными
Фото: Кадр из фильма «Среди волков»
К детям, которые были воспитаны животными, применен термин «синдром Маугли». После того, как их находят, им необходима серьезная адаптация, которую далеко не все могут успешно пройти. «Рамблер» расскажет о некоторых детях, воспитанных животными.

Собака

Мальчик по имени Андрей родился в Алтайском крае. Родители не были способны заниматься его воспитанием. Андрей никогда не контактировал с другими детьми, поэтому его единственным другом стал сторожевой пес. Когда мальчику было семь лет, его отец ушел из дома и больше не возвращался. Так Андрей на какое-то время остался жить вместе с собакой, которая находила ему еду, играла с ним и вылизывала его. Позже в дом пришли социальные работники и передали мальчика в приют. По их словам, Андрей вел себя агрессивно и повторял собачьи повадки. Со временем ребенок сумел частично социализироваться.

Курица

Суджит родился на одном из островов Фиджи. Родителей ребенок не особо интересовал, поэтому они регулярно запирали мальчика в домашнем курятнике. Спустя некоторое время мама и папа Суджита скончались, и его опекуном стал дедушка. Он проявлял такие же манеры «воспитания», как и родители мальчика. Когда ребенку исполнилось восемь лет, об этом узнали органы опеки. Суджита тут же отвезли в реабилитационный центр, где он вел себя как птица: клевал еду, сидя на корточках, всегда держал пальцы согнутыми и махал руками, как крыльями. Известно, что в специальном учреждении мальчик провел более 20 лет, а затем был взят под опеку.

Кот

В аргентинской провинции Мисьонес родители решили отказаться от ребенка, оставив его в сточной канаве. И все это время за малышом ухаживали кошки. Когда полицейские обнаружили ребенка, животные долгое время не подпускали их, шипели и вели себя агрессивно. Через несколько дней сотрудникам правоохранительных органов удалось найти отца младенца. Им оказался бездомный, который утверждал, что не бросал сына. Как сложилась дальнейшая судьба ребенка неизвестно.
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Комментарии
Истории , МВД
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