Зачем узбекам платят деньги за ходьбу 

Разные страны удивительны своими законами. К примеру, в Узбекистане не так давно появился закон, согласно которому граждане будут получать деньги за ходьбу. Сколько можно заработать на прогулках и кто пострадает от нововведений? Выяснял "Рамблер".

2 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому любители пеших прогулок начнут в скором времени получать выплаты.

"Установить, что граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тысячи сумов (около $0,3)",

3 тысячи сумов — это 23 рубля. Человек, прошедший пешком наибольшую дистанцию среди жителей городов, получит более 300 000 сумов (2330 рублей). В селах победители станут богаче на 518 тысяч сумов (4000 рублей). А человек, который пройдет больше всех в стране, выиграет миллион сумов (7800 рублей).

Следить за количеством пройденных километров будут при помощи специального сайта. Деньги планируют выдавать за счет сбора, который будет взиматься с производителей вредных для здоровья продуктов.