Как Генри Геймлих спас мир от «ресторанной смерти»

Так уж получилось, что смерть подстерегает каждого из нас ежедневно. Дорожные происшествия, инфаркты и инсульты, убийцы-психопаты, неисправные электроприборы — список можно продолжать до бесконечности. И далеко не последнее место в этом перечне занимает «ресторанная смерть». Так называют смертельные случаи, когда человек подавился пищей и задохнулся. Да, такие смерти бывают, и мы слышали бы о них гораздо чаще, если бы не доктор Генри Геймлих , придумавший алгоритм спасения человеческой жизни в таких случаях.

Человек, увы, несовершенен. Наша носоглотка одновременно участвует и в дыхании, и в приеме пищи. Помогает управлять всем этим глотательный рефлекс, разобщающий эти два жизненно важных действия. Но система безотказно работает не всегда. У маленьких детей рефлекс еще развит слабо, а у пожилых людей, наоборот, уже притупился.

Прием алкоголя вызывает расслабление мышц и может нарушить работу рефлекса, особенно если человек одновременно пытается разговаривать и есть. Бывают и другие случаи, от которых не застрахован абсолютно никто. Подавиться во время еды может каждый, но не всегда это заканчивается плачевно.

Если человек, которому еда попала «не в то горло», может говорить и активно кашляет, то, вероятнее всего, ничего страшного не произошло и он без посторонней помощи справится с проблемой. А вот если дыхательные пути полностью перекрыты, то человек не может не то что рассказать о проблеме, но даже кашлять и дышать. В таких случаях счет идет на секунды и чем быстрее придет помощь, тем выше шанс на спасение.

Скорую медицинскую помощь вызывать в таком случае нужно, но врачи очень редко успевают помочь человеку. Единственная надежда у пострадавшего на тех, кто находится рядом с ним. От их правильных действий зависит то, будет он жить или нет. Эффективный способ спасения при «ресторанной смерти» придумал американский доктор Генри Геймлих, которому своей жизнью обязаны сотни тысяч жителей планеты.

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Доктор Геймлих автор не только спасительного приема, названного его именем, но и множества других замечательных изобретений, которые много лет помогают спасать человеческие жизни. Он изобрел новую методику шунтирования пищевода, клапан для предотвращения пневмоторакса при проникающих ранениях грудной клетки и внутритрахейный катетер для хронической кислородной терапии. Но лучше всего известен именно прием Геймлиха, который входит в список методик оказания первой помощи.

Итак, чтобы помочь человеку, дыхательные пути которого перекрыты пищей или любым другим инородным телом, нужно зайти к нему за спину, чуть присесть, немного наклонить пострадавшего вперед и обхватить его сзади руками. Одну свою руку надо сжать в кулак и разместить над пупком, в области эпигастрия. Вторую — положить сверху и резким движением надавить одновременно к себе и вверх.

Действие нужно повторять несколько раз, пока предмет, мешающий дыханию, не вылетит из горла как пробка из бутылки шампанского. Но действовать нужно оперативно, без раздумий и лишней суеты. В большинстве случаев, при соблюдении инструкции, этот прием работает, так как основан на особенностях строения органов дыхания человека.

Генри Геймлих во Вторую мировую войну служил морским пехотинцем и видел немало смертей. Поэтому, после демобилизации, он решил выучиться на торакального хирурга и посвятить себя спасению людей. Обструкция дыхательных путей — одна из тем, наиболее интересовавших доктора.

Прием Геймлиха впервые был представлен широким массам в 1974 году в статье, которую Геймлих написал для одного из медицинских журналов. Правда, в своей работе доктор рассказывал о помощи… собакам породы бигль, подавившимся большими кусками мяса.

В завершении статьи автор осторожно заметил — если метод работает с собаками, то нельзя ли его использовать и для оказания помощи человеку? Но как можно было это выяснить, ведь никто не захочет специально подавиться для того, чтобы доказать справедливость новой теории.

Здесь Герни Геймлих пошел на одну хитрость, которую можно назвать опасной. Он начал активно раздавать интервью журналистам о своем методе, не забывая при этом добавлять, что не может ручаться за то, что он действительно рабочий. При этом доктор упоминал, что при наступлении «ресторанной смерти» его способ можно и попробовать, ведь если просто стоять и причитать, то подавившийся все равно умрет.

Стоит особо добавить, что в словах Геймлиха была доля истины, так как до его разработки вся помощь пострадавшим ограничивалась энергичными хлопками по спине. Это могло помочь, а могло и, наоборот, способствовать дальнейшему погружению инородного тела в трахею, что неизбежно убивало.

Всего неделю такого пиара понадобилось хитрому доктору, чтобы его прием подтвердили на практике. В июне 1974 года американские газеты восторженно раструбили подробности случая, когда прием Геймлиха впервые спас человеку жизнь. Используя указания доктора, свою подругу сумел спасти бывший владелец ресторана. После этого подобные истории посыпались одна за другой.

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Геймлих мгновенно стал знаменитостью. — его приглашали на радио и телевидение, для него организовывали семинары и лекции. Через два года, в 1976, Красный Крест и Американская ассоциация сердца внесли изменения в рекомендации оказания помощи при асфиксии — способ с ударами ладонью между лопаток убрали как неэффективный и заменили его приемом Геймлиха с его абдомиальными толчками.

До начала 2000-х годов Генри Геймлих единолично нес на себе лавры создателя метода. Но в 2003 году на его славу посягнул другой ученый — доктор Эдвард Патрик. Он заявил, что в начале 70-х помогал Геймлиху в разработке метода, но его имя, как соавтора изобретения, никогда не упоминалось. Поэтому справедливо было бы называть метод абдомиальных толчков приемом Геймлиха — Патрика.

Как ни странно, Патрика поддержал родной сын Геймлиха, который назвал отца «медицинским обманщиком» и обвинил в хамском отношении к коллегам и подчиненным. Из-за возникшего скандала имя ученого исчезло из названия метода и теперь во всем мире его принято называть «абдоминальными толчками» (abdominal thrusts).

Несмотря на это, методу обучают на всех курсах первой медицинской помощи в любой стране мира. Чтобы упростить процесс отработки толчков, был даже создан специальный манекен, который в шутку называют «поперхнувшийся Чарли». Способ, придуманный американским доктором, может использовать и совершенно неподготовленный человек, в чем его основное преимущество.

Справедливости ради нужно отметить, что, кроме приема Геймлиха, применяют и другие техники спасения. Например, когда нужно освободить дыхательные пути маленького ребенка, его переворачивают вниз головой, чтобы подключить еще и гравитацию.

Метод Геймлиха часто демонстрируют в кино. Известен случай, когда семилетняя девочка спасла жизнь своей маме, подавившейся сосиской. Ребенок увидел, как спасают людей в таких случаях в комедийном фильме «Миссис Даутфайр». Только в США десятки тысяч людей обязаны жизнью этому простому и эффективному приему.