Как обезопасить себя во время уличной стрельбы 

Мирные жители во время уличной стрельбы должны падать на землю и медленно отползать за большие твердые объекты, гражданам следует проявлять бдительность и стараться самим заранее выявлять злоумышленников, заявил во вторник РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

"В случае, если мирные граждане окажутся в месте, где ведется стрельба, им следует падать на землю и медленно ползти к тому месту, которое может вас защитить. Это может быть статуя, жесткий предмет или твердый камень, которые мог бы спасти от выстрела",

— сказал он.

Ветеран "Альфы" добавил, что в местах массового скопления людей горожанам следует зрительно оценивать прохожих, потому что человек, который готовит теракт, выдает себя внешним видом, жестами и мимикой.

Эксперт также призвал жителей европейских городов в обозримой перспективе избегать появления вблизи культовых сооружений — прежде всего христианских и мусульманских.

"Ввиду того, что творится сейчас во Франции и в Австрии, я бы совершенно откровенно рекомендовал жителям тех мест держаться подальше от христианских храмов и мечетей, потому что предсказать какова будет реакция радикальных исламистов и фашиствующих элементов, настроенных резко против мусульман, невозможно",

— подчеркнул собеседник агентства.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По последним данным, число погибших в результате серии нападений выросло до четырех. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" *.

* Террористическая организация, запрещенная в России